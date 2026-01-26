快訊

蘋果AirTag 2無預警登場！晶片、藍牙翻新、叫聲更大 尋找暗處錢包超容易

韓流主導兒少審美 家長憂身心都太早熟

聯合報／ 記者李芯林政忠／台北報導
在韓流和社群媒體等影響下，愈來愈多孩童從小就化妝，卻可能隱藏風險。圖為新聞示意圖。記者林伯東／攝影
在韓流和社群媒體等影響下，愈來愈多孩童從小就化妝，卻可能隱藏風險。圖為新聞示意圖。記者林伯東／攝影

現代孩子化妝打扮的年齡層逐漸下降，不只表面「顏值焦慮」問題，還有深層的流行文化影響。國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化強勢來台，網路社群五光十色，孩子若太早踏入成人世界，更加引發家長焦慮；國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現在學生比較早熟，常看社群媒體的孩子，審美觀更易受到影響，也會更在意自己長相。

台北市黃太太表示，女兒剛從國小升上國中，學生人手一機，在韓流影響下，許多女孩從小就常把自己投射成韓團偶像的模樣，模仿她們化妝、跳舞、經營自媒體，甚至穿著火辣，好奇與異性交往，彷彿提早長大。她最擔心孩子過早踏入成人世界，提早社會化的結果，讓不少女孩急著追求更美、更辣、更吸引目光，恐影響身心發展。

她也說，現在外食族居多，不少女孩性成熟年齡提前，有些小學生就開始接觸各式保養品；媽媽們擔心的不只是外表，而是「看不見的風險」，若缺乏清楚的年齡分級與專業指引，不論是保養品或化妝品，孩子過早接觸化學成分，是否會傷害皮膚和健康？

就讀北市完全中學的林同學說，她比較少看到國中女生化妝，但高中學姐幾乎每個人都化妝上學，學校並不太會管，大家愛看韓團、啦啦隊女孩，也會在ＩＧ模仿火辣打扮，班群熱門話題常是某某女生的打扮或是誰又交了新男友；外表美醜確實是女孩們很在乎的事情，不只在校園比較，在手機網路討論更熱絡。

全教總副秘書長李雅菁指出，有些國小學童已開始化妝，但不太出現特殊妝容，老師若看到學生化妝打扮可能會先聊聊，有時其實是家長鼓勵孩子化妝，老師也會尊重雙方看法。國小學童若衍生容貌焦慮，老師會教導把自己打扮整齊乾淨比較重要，而非過度打扮或故意引人注意，「一個人會受歡迎與容貌沒有絕對關係」。

文化大學廣告系教授鈕則勳正面看待說，追隨流行文化能滿足孩子心理需求，也能了解潮流話題，甚至鼓勵學生培養專業，有助建立自信心，而非盲目追求外表。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，受到社群媒體影響，韓團流行文化強勢影響台灣的國中小學生，也更早接觸化妝文化，但愛美是人的天性，如何避免過度物質化或購買劣質化妝品，需要相關官員多用心。

延伸閱讀

影／兒少使用化妝品年齡降 立委建議應有專業指引

青少年容貌焦慮 近8成高中生曾經化妝 立委：亂買彩妝品恐藏危機

00後新人震撼職場！被要求加LINE群組反問1句 全場力挺

2026屏東縣長選戰五五波 學者指出勝負關鍵在此

相關新聞

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」 明晚至周三雨勢最大

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三...

今年首波濃霧襲金門 航空站關場、5架次航班取消

濃霧來襲擾亂航班，金門今晚出現今年以來第一場大霧，能見度不佳影響航班起降。金門航空站晚間7時13分宣布關場，後續所有航班...

不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

「藥吃多了會傷腎？」、「慢性病藥吃久了會洗腎？」在林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜的看診經驗中，病患常出現上述疑惑。他解...

國小學童化妝引關注...皮膚角質層未成熟化妝 醫：恐影響成年後皮膚健康

國外青少年化妝情形普遍，並依節慶、場合打扮，國內學生也在K-POP等流行文化影響下，出現化妝品使用的低齡化。民進黨立委林...

小學生就化妝 清潔不當、劣質產品恐傷身

小學生化妝、青少年醫美，是愈來愈普遍的現象，但背後恐暗藏危機。一名小四女學生額頭、臉頰長滿粉刺，發腫紅痛，皮膚科醫師發現...

韓流主導兒少審美 家長憂身心都太早熟

現代孩子化妝打扮的年齡層逐漸下降，不只表面「顏值焦慮」問題，還有深層的流行文化影響。國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。