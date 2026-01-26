「不斷水施工」失利 基隆5千戶居民將停水12小時

基隆市八堵路日前出現漏水，為避免再因停水引發民怨，基隆市政府與台水公司協調採取「不斷水方式」修復自來水幹管，但卻遭遇失敗。台水公司第一區管理處26日晚間緊急宣布，必須更改施工方式才能一次性完成修復，自27日晚上9時至28日上午9時南榮路高地及龍安街198巷及332巷停水，影響戶數約5千餘戶。

台水一區處表示，今（26）日於基隆市八堵路進行800mm 鋼管破管緊急搶修作業，原評估並與基隆市政府協商可採不停水方式施工，但現場開挖後鋼管破損程度及施工環境，超出事前調查及評估範圍，致原訂施工方案無法如期執行，必需採停水工法施工。

台水ㄧ區處說明，為確保搶修作業安全及一次性完成修復，此次停水範圍將以調度其他水源跨區支援及調整供水區，並以夜間施工方式降低民眾用水不便，預定停水施工時間為27日晚上9時到28日上午9時，共12小時，影響範圍包括南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶，市區平地區域不受影響。

台水呼籲停水區域用戶請提早儲水備用、慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，台水將盡速修復停水管段及恢復道路通行。