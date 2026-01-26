國小學童化妝引關注...皮膚角質層未成熟化妝 醫：恐影響成年後皮膚健康

國外青少年化妝情形普遍，並依節慶、場合打扮，國內學生也在K-POP等流行文化影響下，出現化妝品使用的低齡化。民進黨立委林月琴、賴惠員今表示，相比校園健康課程聚焦性教育和運動，在美妝產品的知識教育、指引明顯不足。皮膚科醫師說，國小生皮膚角質層尚未發育成熟，太早開始化妝，皮膚接觸外來物質，容易引發過敏、皮膚炎，甚至成年後也會增加皮膚炎、皮膚敏感機會。

開業皮膚科醫師趙昭明說，近年觀察發現，小學生化妝情形並不少見，兩年來也接獲三例，因化妝造成粉刺、皮膚炎的國小學童，年齡多為小四、小五學童，研判原因是現在學童生長發育的很好，外表就像是高中生，且學童的媽媽太多喜歡化妝，同時幫女兒化妝，兩人一起出門就像是姊妹一樣，媽媽也很有面子。

趙昭明臨床曾收治一名小四女童，竟因化妝引起額頭、臉上出現一顆顆的粉刺，問診發現，女童的媽媽喜歡化妝，常常幫女兒撲粉、化妝，但女童卸妝不完全，化妝品沒有清洗乾淨，造成皮膚毛孔堵塞，隨後經藥物治療，並加強清潔，才緩解粉刺症狀，但用藥時須拿捏劑量，並以外用藥膏為主，不可和成人劑量相同，避免造成皮膚二次傷害。

趙昭明提醒，國小生皮膚角質層尚未發育成熟，太早開始化妝，皮膚接觸外來物質，特別是彩妝含有礦物質、顏料、香精等化學物質，容易引發過敏，成年後也會增加皮膚炎、皮膚敏感的機會。

為何家長喜歡幫孩子化妝，或是國小學童也開始喜歡化妝。台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨說，在國外國小生、青少年化妝普遍，這樣的風氣慢慢引進國內，國小學童開始愛美，加上同儕的影響，而開始化妝。如果真的要化妝，又想避免皮膚傷害，建議應化淡妝，或撲點蜜粉就好，卸妝建議用水溶性的卸妝液，避免用卸妝油，以防沒有清除乾淨，反而容易塞住毛孔。

皮膚科醫學會秘書長黃毓惠說，隨著愛美的風氣盛行，最近確實聽到許多國小生在買化妝品，可能是受到同儕或網路的影響，其中以眼影、口紅居多，但多是透過網路平台，憂心產品質參差不齊，可能含有鉛等重金屬，小學生使用恐危害健康，甚至有中毒的風險，家長應多注意；國小生開始化妝，容易增加接觸性或過敏性皮膚炎的機會，建議成年後再化妝有助於皮膚健康。

至於，甚至有媽媽要做美容醫學，一起帶著孩子一起做。黃毓惠說，如果要進行醫美手術，孩童多半以除痣、除狐臭等手術居多，並未看過國小生進行雷射光電療程，如果真的要改善膚質，進行果酸換膚即可，不需要到光電療程，而高中生醫美手術則多以割雙眼皮為主。