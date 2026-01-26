快訊

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」明晚至周三雨勢最大

威力彩頭獎連26槓 下期獎金上看7.7億元

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

聽新聞
0:00 / 0:00

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」明晚至周三雨勢最大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北東明起轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三清晨雨勢最大，周三至周四清晨受輻射冷卻影響，低溫僅11度。聯合報系資料照
北東明起轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三清晨雨勢最大，周三至周四清晨受輻射冷卻影響，低溫僅11度。聯合報系資料照

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三清晨雨勢最大，周三至周四清晨受輻射冷卻影響，低溫僅11度。

林定宜說，明（27日）東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增加，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部也有零星短暫降雨；明晚至周三清晨（27、28日）雨勢最大，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部慎防較大雨勢。

周三（28日）白天起水氣減少，西半部轉為零星短暫降雨或多雲的天氣；周四、周五（29、30日）水氣更少，各地為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

周末開始變天，周六（31日）鋒面通過，東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部則維持多雲到晴的天氣。

周日、下周一（2月1日、2日）持續受東北季風影響，北部、東半部、中部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，林定宜指出，受到東北季風增強影響，明天北部、東北部氣溫下降，且愈晚愈冷，中部以北、東北部低溫約15、16度，南部、花東17、18度，白天高溫北部、東部約19至23度，中南部25至27度。

周三持續受到東北季風影響，北部、東北部感受偏冷，其他地區早晚亦冷，中部以北、宜蘭低溫11至15度，南部、花東14至17度，高溫北部、宜蘭17至23度，中部、花東22至25度，南部高溫26、27度。

周四清晨受到輻射冷卻影響，北部溫度11至23度，中部11至25度，南部14至26度，東部16至20度；周五西半部、宜蘭、花蓮低溫13至16度，台東17度，高溫北部、東半部20至22度，中南部24至26度。

周六鋒面通過、東北季風再增強，並持續影響到下周一，中部以北、宜蘭低溫13至16度，南部、花東15至18度，高溫北部、東半部18至24度，中南部22至26度。

林定宜表示，周三這波冷空氣較強，若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率；另也提醒，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山需注意路況安全，山坡地農作物也要慎防霜害。

東北季風 低溫 高溫

延伸閱讀

明各地有雨轉濕涼...北部低溫15度 這日另一波東北季風再增強

周二起兩波東北季風北東轉雨降溫 吳德榮：低溫探11度

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

逐漸回暖北東仍有雨這時才放晴 下周二變天鋒面+冷氣團再轉濕冷

相關新聞

今年首波濃霧襲金門 航空站關場、5架次航班取消

濃霧來襲擾亂航班，金門今晚出現今年以來第一場大霧，能見度不佳影響航班起降。金門航空站晚間7時13分宣布關場，後續所有航班...

不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

「藥吃多了會傷腎？」、「慢性病藥吃久了會洗腎？」在林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜的看診經驗中，病患常出現上述疑惑。他解...

澎湖丁香魚驗出鎘重金屬超標 2件嬰兒副食品標示違規

食藥署今日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果」，總計完成抽驗97件食品重金屬，其中1件水產品「...

威力彩頭獎連26槓 下期獎金上看7.7億元

威力彩第115008期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、03、32、26、12、38，第二區中獎號碼為04；派彩結果，頭獎...

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」明晚至周三雨勢最大

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三...

林懷民受邀衛武營分享池上經驗 勉勵5年磨一劍

雲門舞集創辦人林懷民今天受邀衛武營「2026藝術學習推廣國際論壇暨工作坊」分享池上經驗，他表示，藝術體驗推廣者要有5年磨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。