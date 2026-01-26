1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」明晚至周三雨勢最大

明天東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增多，中央氣象署資深預報員林定宜表示，北東轉為濕涼的天氣，且愈晚愈冷，明晚至周三清晨雨勢最大，周三至周四清晨受輻射冷卻影響，低溫僅11度。

林定宜說，明（27日）東北季風增強，加上華南雲系東移，水氣增加，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部也有零星短暫降雨；明晚至周三清晨（27、28日）雨勢最大，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部慎防較大雨勢。

周三（28日）白天起水氣減少，西半部轉為零星短暫降雨或多雲的天氣；周四、周五（29、30日）水氣更少，各地為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

周末開始變天，周六（31日）鋒面通過，東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部則維持多雲到晴的天氣。

周日、下周一（2月1日、2日）持續受東北季風影響，北部、東半部、中部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，林定宜指出，受到東北季風增強影響，明天北部、東北部氣溫下降，且愈晚愈冷，中部以北、東北部低溫約15、16度，南部、花東17、18度，白天高溫北部、東部約19至23度，中南部25至27度。

周三持續受到東北季風影響，北部、東北部感受偏冷，其他地區早晚亦冷，中部以北、宜蘭低溫11至15度，南部、花東14至17度，高溫北部、宜蘭17至23度，中部、花東22至25度，南部高溫26、27度。

周四清晨受到輻射冷卻影響，北部溫度11至23度，中部11至25度，南部14至26度，東部16至20度；周五西半部、宜蘭、花蓮低溫13至16度，台東17度，高溫北部、東半部20至22度，中南部24至26度。

周六鋒面通過、東北季風再增強，並持續影響到下周一，中部以北、宜蘭低溫13至16度，南部、花東15至18度，高溫北部、東半部18至24度，中南部22至26度。

林定宜表示，周三這波冷空氣較強，若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率；另也提醒，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山需注意路況安全，山坡地農作物也要慎防霜害。