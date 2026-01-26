林懷民受邀衛武營分享池上經驗 勉勵5年磨一劍

雲門舞集創辦人林懷民今天受邀衛武營「2026藝術學習推廣國際論壇暨工作坊」分享池上經驗，他表示，藝術體驗推廣者要有5年磨一劍的心理準備，「幸運的5年就可以看到成果。」

衛武營「2026藝術學習推廣國際論壇暨工作坊」今天登場，今年主講者大牌盡出，包括英國國家芭蕾舞團藝術推廣總監芙樂．德比郡．福克斯（Fleur Derbyshire-Fox）、美國林肯表演藝術中心執行副總監暨埃倫克蘭茨首席藝術長珊塔．泰克（Shanta Thake），以及雲門舞集創辦人林懷民等人到場分享，金句不斷。

林懷民與台東縣池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢以池上秋收稻穗藝術節為例分享「社區的意志」，林懷民說，池上秋收稻穗藝術節的成功是因為扎根地方，沒有捷徑，「社區的意志建立在個人的意志組合，而不是政府的意志。」

梁正賢也說，池上秋收稻穗藝術節的成功並非偶然，在藝術進入之前，池上已經歷了長達5年的「基礎工程」，為了推動產品證明，農民必須接受衛生教育訓練、記錄耕作數據。這是一個「牽著農民的手重新寫字」的過程，極度考驗耐心。

梁正賢分享池上米能有今日地位，是因為600多名農民為了保護品牌而願意犧牲種田的自由，接受共同條件的約束，農糧署主辦了21屆稻米比賽，池上鄉就拿了15次冠軍。這份對品質的堅持，支撐起後來藝術節的厚度，「就不說要請到雲門舞集來演出，有多麻煩就有多麻煩，但我們做到了。」

林懷民表示，秋收稻穗藝術節的舞台之所以可以搭在田中央，是地主為了配合藝術演出，特別調整播種時間，挑選特定品種、提早收成，「這是藝術與農業深度整合的成果，藝術進入池上鄉，不僅是辦活動，更潛移默化地改變了社區。」

林懷民也勉勵在各場館或是各藝文團體要做藝術體驗，必須先做出好作品，「雲門舞集在池上演出的節目，跟在紐約、倫敦演得一模一樣。」他認為，有沒有拿到政府補助不應是首要考量，「你得先用專業說服大眾與企業。」林懷民表示，5年是一個刻度，「如果5年不仔細雕琢作品，藝術工作一定會崩塌。」