亞洲健康識能國際大會11月清邁登場 台灣分享經驗

第12屆亞洲健康識能國際大會11月將在泰國清邁大學登場，會議聚焦AI醫療與永續發展目標等，亞洲健康識能學會（AHLA）今天與泰國健康識能促進協會（THLA）就此簽署協議，台灣也派代表出席。

由亞洲健康識能學會、泰國健康識能促進協會聯合主辦的第12屆亞洲健康識能國際大會，將於11月1日至3日在泰國清邁大學會議中心舉行。

國際大會將以「健康識能與永續發展目標」為主題，匯集國際領袖、研究人員、實務工作者、政策制定者及倡議人士，共同推動健康識能，使其成為永續發展和全球健康公平的關鍵驅動力。

亞洲健康識能學會是一個獨立的跨國非政府組織，致力於亞洲及其他地區促進健康識能的研究、教育、政策及實踐。

亞洲健康識能學會主席、來自越南的Tuyen VanDuong（楊閔盛）表示，每年大會有超過20個國家參與，並聚集數百名專家，其中包括台灣在內。

他表示，台灣的醫療健保系統位居世界領先地位，在初級衛生保健、預防醫學方面表現出色，另外，在醫療高科技應用方面也做得很好。

泰國健康識能促進協會主席瓦奇拉（WachiraPengjuntr）曾任泰國公共衛生部副常務次長，他告訴中央社，透過與亞洲健康識能學會簽署協議，將能提升泰國社會健康識能。

他說，11月將舉行的國際大會將成為知識、策略甚至創新成果交流的平台，來自亞洲乃至全球各地的人士將齊聚一堂，交流經驗，分享最佳實踐，「這將能提升從業人員的健康識能，並將知識傳遞給大眾」。

台灣健康識能與傳播學會理事長、亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修指出，台灣是亞洲健康識能學會最重要的發起方。他說：「這次能與泰國合作，相信是看重泰國在健康識能、社區健康上的成就，確實有他們獨到之處，這將是一個很好的交流平台。」

張武修強調，台灣醫療機構在永續發展方面有很多成績，特別是節能及運用AI等經驗，都能與各國分享。

來自台灣的博士吳玲瑩、彰化秀傳紀念醫院藥學部組長陳釔菁、長庚大學校友總會幹部莊海華也出席簽署儀式。

吳玲瑩表示，台灣外交遭遇許多困境，但東南亞國家已逐漸看到台灣在醫療領域的軟實力，像是全球醫療照護指數中，台灣已經連續多年奪得世界第一。

她說，透過參與亞洲健康識能國際大會，台灣能與泰國進行更多非官方交流，「這是不能忽視的力量」。