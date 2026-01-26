小動物害停電？台電：鳥獸樹枝觸碰停電事故已降至「此水準」

都是小動物害停電？根據台電統計，2025年鳥獸樹枝觸碰停電事故有1,772件，較2012年大減56.6%，占去年全部總事故6,191件約占三成。換言之，去年近三成是由鳥獸樹枝觸碰停電事故。

為減少鳥獸樹枝觸碰停電事故，台電除持續加強樹木修剪，至今已完成全台約100萬根電桿被覆化工作，今年也將繼續完成50萬根電桿被覆化工作。同時，也透過移植桿上鳥巢、架設友善鳥巢籃，引導鳥類避開危險，並加裝驅鳥器、防鼠及防蛇網、封堵管線縫隙等隔絕鳥獸碰觸電力設備。

台電統計，近年來，有近五成配電事故因外力引起，當中鳥獸碰觸更占約四成。經台電人的持續努力，鳥獸及樹木碰觸造成的停電事故已從2012年的4,073件，下降至去年1,772件，整體降幅逾五成六，成果顯著。

台電副總蔡志孟表示，配電總事故原因中，外力因素約四成、設備故障近四成、天災約兩成。電桿被覆化是針對外力因素；設備因素則借助科技預防，「天災就看老天爺給我們的功課」，事故件數會慢慢下降，但不可能等速率下降，台電會持續努力。