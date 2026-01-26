朱宗慶打擊樂團東歐巡演 觀眾掌聲口哨聲齊飛

快訊

中央社／ 台北26日電

朱宗慶打擊樂團成軍40年啟動國際巡演，首度受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節，演後觀眾口哨聲與掌聲齊飛，充分展現東歐觀眾特有的熱情。

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞稿，今年朱團首度受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（International Percussion Ensemble Week, IPEW），以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節（BUM fest International Percussion Groups Festival），駐奧地利代表劉玄詠也特別來為樂團加油打氣。

斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節自2007年起每年舉辦至今，為該國唯一一個打擊樂國際節慶，這次朱宗慶打擊樂團的「動能∞無限」音樂會，不但票房完售，演出曲目也讓全場沸騰，觀眾鼓掌歡呼，甚至全體起立喝采，藝術節總監德揚．坦謝（Dejan Tamše）直言，這種情況「前所未見」。

克羅埃西亞IPEW國際打擊樂節第2天，來自塞爾維亞、現於美國任教的打擊樂家克謝尼婭．康耶諾維奇（Ksenija Komljenović）帶領北卡羅來納大學藝術學院打擊樂團（UNCSA Percussion Group），演出朱團2011年委託駐團作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas）的作品「京都（Kyoto）」。

演出前，克謝尼婭特別感謝朱團多年來持續委託作曲家創作，開拓打擊樂領域的深度與廣度，「朱團作為這首曲目的世界首演團體，是這個領域的先鋒。」現場也有來自芬蘭、現於比利時求學的打擊樂學生來向資深團員黃堃儼致意，表示自己剛演出過「超越彎折」，很開心能現場欣賞到首演者的詮釋。

朱團藝術總監朱宗慶表示，這次東歐巡演，樂團首赴克羅埃西亞、斯洛維尼亞，成功與世界各地的擊樂社群產生連結，希望接下來能創造「共好」的大環境，促進打擊樂生態系的永續。

朱宗慶打擊樂團於27日返國後，將立刻投入第12屆TIPC台灣國際打擊樂節的前置作業，這次打擊樂節集結10國11團共155名音樂家齊聚，在台灣持續迸發擊樂力量。

