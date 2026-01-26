春節長照必要服務不中斷 衛福部提醒提早預約

農曆春節將至，為讓失能民眾及家庭照顧者可以在年節期間持續獲得長照必要服務，衛生福利部提醒民眾，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。

農曆春節9天連假將至，衛生福利部長期照顧司今天透過新聞稿表示，春節期間各縣市仍持續提供部分長照服務，包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲服務等。

長照司呼籲，接受長照服務民眾可依各縣市所訂期限提前預約服務，以利各縣市長期照顧管理中心或社區整合型服務中心（A單位）於春節前先安排連結服務資源，進一步資訊可撥打1966長照服務專線諮詢。

聘有外籍看護工家庭的被照顧者，長照司提醒，只要經評估為長照需要等級2至8級，其所聘外籍家庭看護工春節期間如有休假或因故請假無法協助照顧，也可預約申請勞動部補助短照服務；為減輕照顧負荷，家庭照顧者也可事前申請喘息服務。

衛福部表示，有長期照顧服務需要的民眾，可利用市話、手機撥打1966長照服務專線；如於春節期間來電，請留下聯絡方式，將於2月23日起，由各縣市長期照顧管理中心專責人員，主動聯絡。