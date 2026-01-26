不傷腎還能護腎！腎臟科醫師破解慢性病用藥「2大迷思」

「藥吃多了會傷腎？」、「慢性病藥吃久了會洗腎？」在林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜的看診經驗中，病患常出現上述疑惑。他解釋，醫師開立的藥物多依病患腎功能調整劑量，符合安全標準，現在已有藥物不僅不傷腎，還能保護腎功能，規律用藥有助延緩腎病惡化。他指出，真正需要避免的是長期、過量使用NSAID類藥物（非類固醇類消炎止痛藥）與來源、成分不明的草藥、偏方或保健食品。

楊皇煜分析，腎臟是「沉默的器官」，慢性腎臟病初期，縱使腎功能受損，多數仍能靠代償機制維持作用，且多半沒有明顯症狀。當出現貧血、明顯倦怠，甚至產生蛋白尿特徵，也就是尿液泡泡多到「怎麼沖都沖不散」，往往已惡化至中、晚期，或已快到洗腎階段。

臨床上，慢性腎臟病以腎絲球過濾率為評估標準，主要分為五期，多數病患在第三期前「感覺不到異狀」，第四期後才出現水腫、易疲累、貧血等情況。單靠病患本身感覺，很難及早揪出腎臟病異常警訊。

舉例來說，王女士58歲罹患糖尿病，後來，她只感覺容易疲累，有時血糖控制不佳，沒想到就醫、接受檢查後發現，腎臟功能已進入慢性腎臟病第五期，與洗腎差一步之遙。之後她積極配合治療，且進行生活調整，才終於力挽狂瀾，腎功能明顯改善，目前仍繼續在職場發光發熱，也可正常生活。

事實上，像王女士這樣的情況不算少見，楊皇煜說，治療慢性腎臟病最棘手之處，不在於無藥可用，而是「太晚被發現」。

楊皇煜強調，若要追蹤、掌握腎臟健康，關鍵檢查項目為腎功能（血中肌酸酐換算的eGFR）與蛋白尿檢查，其中蛋白尿更是重要指標。不少研究顯示，蛋白尿與腎功能惡化有高度相關性，即使只出現「微量蛋白尿」，若長期未介入、控制，也可能進展為大量蛋白尿，腎功能惡化速度也會明顯加快。

慢性腎臟病高危險族注意！謹記護腎五字訣

楊皇煜表示，腎衰竭背後主因中，糖尿病、高血壓扮演重要角色，台灣洗腎病患當中，近半數與糖尿病腎病變有關，再來就是腎絲球腎炎、多囊腎。有高血糖、高血壓、高血脂等三高問題或有心血管疾病、長期有抽菸習慣與肥胖、高尿酸、痛風等族群，皆為慢性腎臟病的高危險群。此外，腎功能也會隨著年齡增長而自然衰退，每年大約減少0.8個單位，因此即使是自詡身體健康的高齡長輩，也應定期檢查腎臟功能。

楊皇煜叮嚀，慢性腎臟病病患可能出現的病灶跡象可歸納為「泡、水、高、貧、倦」五個字：

「泡」指的是尿液的泡泡很多，久久不消

「水」是指下肢水腫、浮腫

「高」代表血壓偏高、居高不下

「貧」則是易貧血、臉色蒼白

「倦」則是長期疲倦、精神不濟

不過楊皇煜也提醒，這些現象在慢性腎臟病演進時、後期才比較明顯，也不是每位病患都依上述序列出現症狀，大家千萬不能僅憑感覺評斷自身腎臟狀況，務必諮詢、請教腎臟科醫師，並接受進一步診斷、檢查。

定期「抽血+驗尿」，留意腎功能變化

「真正關鍵的，不是症狀，而是檢查。」楊皇煜指出，民眾、病患想早期發現腎臟病，應「定期抽血加驗尿」追蹤，民眾可善用政府提供的免費成人健康檢查。包含抽血檢測肌酸酐、驗尿以檢查是否有尿蛋白等，如此便能及早察覺蛋白尿、腎功能變化，及早展開治療。

楊皇煜說，慢性腎臟病雖然不可逆，但藉由正確用藥、治療，可減緩腎功能惡化速度，甚至讓病程維持在早期或中期。像王女士接受治療後，透過低蛋白飲食，並調整藥物、控制血糖、血壓等數值，加上使用具有保護腎臟效果的藥物，腎功能逐步改善，且病情已穩定控制五年。