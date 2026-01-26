台北書展2月3日開跑 台漫館集結62部作品邀讀者應援

快訊

中央社／ 台北26日電

2026台北國際書展將於2月3日起跑，文策院以「一起來追星吧 !」為主題策畫「台灣漫畫館」，將展區打造成追星現場，邀請讀者為喜愛的台漫作品與創作者應援。

文化內容策進院今天發布新聞稿表示，台漫館邀集28家合作單位與出版社，以及4大數位漫畫平台，展出62部熱門台漫作品，展期間也規劃9場舞台活動，現場提供上百款台漫實體書籍與周邊商品，結合消費滿額贈與互動任務設計，保證漫迷滿載而歸。

4大數位漫畫平台包含CCC追漫台、LINEWEBTOON、MOJOIN及Renta！亂搭，在台漫館展示區中，讀者們只要選取作品小卡，至機台進行掃碼列印，即可解鎖數位漫畫平台精選推薦的20部網漫作品。

9場舞台活動則邀集創作者與話題企畫參與，如漫畫家柳廣成將分享新作「敵國鬼子」；CCC追漫台攜手「好好說話好不好聲音製作」團隊，邀請配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬同台帶來漫畫聲演現場。

此外，台漫館也規劃「作者專區」，特別展出12名漫畫家的親繪簽名板、作者小卡與推薦書籍介紹卡，陣容包含台灣首部植物採集職人漫畫「採集人的野帳」、探討農村再生與社區營造議題的「吉花5號」、獲金漫大獎的「黎明前的回聲」、獲金漫獎漫畫編輯獎肯定的「肥羊重生後：無慾．無敵」等。

2026台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場。

