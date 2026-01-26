鋼琴家愛麗絲患多發性硬化症 用夜曲音樂撫慰人心

快訊

中央社／ 台北26日電

德日混血鋼琴愛麗絲・紗良・奧特（Alice Sara Ott）將於3月訪台，帶來「夜曲」主題獨奏會。2019年她罹患多發性硬化症，生命轉折，仍憑藉堅韌意志與病共存，持續以樂音撫慰人心。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，愛麗絲・紗良・奧特19歲就簽約德意志留聲機（DG），首張專輯「李斯特：十二首超技練習曲」以晶透觸鍵驚艷樂壇至今。多年來愛麗絲不滿足傳統路徑，她以標誌性的「赤足登台」打破音樂廳嚴肅藩籬，更透過跨領域策展重新定義獨奏會樣貌。

2019年愛麗絲罹患多發性硬化症，休息之後重新復出，與疾病共存。愛麗絲表示，她的病情在早期就被確診，幸好有效的藥物加上醫療護理，讓她得以像以前一樣生活，演奏不受影響，「我學會了傾聽身體發出的信號。」

愛麗絲說，現代社會人們沒有停下來休息的權利，好像休息會被視為軟弱的表現，「但如果我們能放下壓力，身體就會回報我們。」這也是愛麗絲會主動談論自己病情的理由，「我要為自己爭取更多的休息空間。」

這次訪台音樂會，愛麗絲採取開創性編排，將9首「夜曲之父」費爾德（John Field）的多首夜曲與3首貝多芬的鋼琴奏鳴曲交織演出，構築一場橫跨浪漫主義源流的夜之對話。其中包含廣受樂迷喜愛的貝多芬「月光奏鳴曲」。愛麗絲認為，這兩位作曲家雖走向截然不同的風格，卻同樣在音樂中追尋詩意深度。

音樂會將於3月21日在台北國家音樂廳，3月22日受邀台南國際音樂節在台南文化中心演出。

愛麗絲 音樂會 鋼琴

