公路局估春節新北4波車潮 籲搭大眾運輸避壅塞

中央社／ 新北26日電

今年春節連假長達9天，公路局台北區監理所預估新北地區自2月13日起陸續出現4波車潮易壅塞路段，呼籲民眾利用國道客運票價及轉乘優惠，多搭乘大眾運輸工具，減少塞車之苦。

公路局台北區監理所等相關單位今天召開聯合記者會，說明北區春節疏運計畫等內容，北區養護工程分局交控中心主任巫清煒表示，預估新北地區將於連假期間將出現4波車潮。

他表示，第1波為南下返鄉圍爐，自2月13日下午至2月16日除夕上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段，以及台61線西濱公路南下路段車多壅擠；第2波為大年初一參拜與短程走春，2月17日全日車流方向性，省道周邊廟宇及觀光景點道路車多壅塞。

第3波車潮落在2月18日初二回娘家，及19日初三中長程出遊，車潮主要出現在各郊區省道、快速公路與觀光風景區；第4波為收假北返車潮，預計2月20日下午起至2月22日，台61線北上香山路段及銜接國道的周邊要道易壅塞。

台北區監理所表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節及228連假將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，總計有88條國道客運路線配合優惠。

台北區監理所表示，2月13日起至22日，提供6折票價或平日票價優惠；另26日至3月1日228連假期間，提供85折票價或平日票價優惠；搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票（或基本里程）免費優惠。

台北區監理所提醒，武陵農場櫻花季疏運期間自2月13日至3月1日止，因道路管制及車輛總量管制，民眾可多加利用國光及泰樂客運由台北車站、市府、宜蘭、羅東等轉運站及三星運動場等地搭賞櫻專車前往武陵農場，讓賞櫻行程安全又順心。

國道客運 票價 連假

