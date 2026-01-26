安心過年...三總開設春節與傳染病門診 便民就醫分流減輕急診負荷

春節連假即將來臨，三軍總醫院確保國軍官兵、眷屬及民眾就醫需求，響應衛福部政策，在國防部軍醫局指導下，彈性啟動醫療應變機制，2月16至19日（除夕至初三）開設八診「春節門診暨傳染病特別門診」，上、下午均有門診，提供有需要的民眾就醫。

除了維持正常急診及住院外，三總加開的春節門診提供輕症患者有效分流，確保急重症患者能夠得到及時照護。另外，針對呼吸道及腸胃道等傳染病就診需求，由感染科、胸腔內科及兒科專科醫師開設「傳染病特別門診」，便民就醫不中斷。

避免慢性病人於春節期間用藥中斷，若病患連續處方箋給藥屆滿或看診日介於2月14至22日，可提前於春節前1月31日開始領藥。

三總表示，藉由提早因應、輕重症患者分流、維持急診室急重症醫療量能，以及強化區域聯防，達成「輕症有分流、重症不漏接、醫護有獎勵」之目標，讓全民安心健康過好年。