安心過年...三總開設春節與傳染病門診 便民就醫分流減輕急診負荷

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院於2月16至19日（除夕至初三）開設八診「春節門診暨傳染病特別門診」，上、下午均有門診，提供有需要的民眾就醫。圖／三總提供
三軍總醫院於2月16至19日（除夕至初三）開設八診「春節門診暨傳染病特別門診」，上、下午均有門診，提供有需要的民眾就醫。圖／三總提供

春節連假即將來臨，三軍總醫院確保國軍官兵、眷屬及民眾就醫需求，響應衛福部政策，在國防部軍醫局指導下，彈性啟動醫療應變機制，2月16至19日（除夕至初三）開設八診「春節門診暨傳染病特別門診」，上、下午均有門診，提供有需要的民眾就醫。

除了維持正常急診及住院外，三總加開的春節門診提供輕症患者有效分流，確保急重症患者能夠得到及時照護。另外，針對呼吸道及腸胃道等傳染病就診需求，由感染科、胸腔內科及兒科專科醫師開設「傳染病特別門診」，便民就醫不中斷。

避免慢性病人於春節期間用藥中斷，若病患連續處方箋給藥屆滿或看診日介於2月14至22日，可提前於春節前1月31日開始領藥。

三總表示，藉由提早因應、輕重症患者分流、維持急診室急重症醫療量能，以及強化區域聯防，達成「輕症有分流、重症不漏接、醫護有獎勵」之目標，讓全民安心健康過好年。

春節 重症 患者

相關新聞

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

春節9天連假將至，預估北返車流將集中於初三、初四，北向交通量是平日的1.6倍；國5北向交通量則是初二至初五較高，並於初五...

澎湖丁香魚驗出鎘重金屬超標 2件嬰兒副食品標示違規

食藥署今日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果」，總計完成抽驗97件食品重金屬，其中1件水產品「...

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。...

彰化長者皮蛇疫苗太夯出現黃牛代排收費 衛生局：最高可罰25萬

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，今日起啟動新的預約登記制度，全面開放剩餘4567個一般長者名額，直到額滿為止...

綠島空品維護區上路 未檢定車輛入島最高可罰6萬元、可連續開罰

台東縣首座離島空氣品質維護區正式上路。縣府公告，自今年1月1日起，綠島鄉全境實施移動汙染源管制措施，出廠滿5年以上、且未...

