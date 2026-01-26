酒醉鬧急診 醫師工會：國家須追究醫療暴力

快訊

中央社／ 台北26日電
衛生福利部統計，2024年醫療暴力通報達444件，創5年新高，急診室為主要場域，且以言語暴力最多。圖／聯合報資料照片
衛福部次長林靜儀今天表示，支持醫療人員避開、靜置醉酒鬧急診室者。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫則強調，無論醫護人員提告與否，國家都要追究醫療暴力者惡行。

針對最令醫護頭痛的「醉酒個案」，衛福部次長林靜儀今天在臉書發文表示，個人團體歡樂的結果不該是醫療人員的困擾；支持醫療人員避開、靜置，永遠最優先保護自己；拜託法界不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。

對於瑞士日內瓦醫院急診室以靜置隔離室，讓尚無法確定病況的急性精神病人或是醉酒神智混亂病人，可先隔離、遠端觀察的作法，林靜儀認為，這在台灣恐變成「送來急診室睡覺」的便道，但醫療現場仍可參考其「遠離待冷靜」的想法。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫今天也對記者表示，許多民眾面對酒醉的人，會第一時間打電話叫救護車，這些患者多會在急診睡一覺後出院，「這些咎由自取的娛樂行為令人厭煩，酒醉暴力也對醫療人員及其他患者造成威脅」。

陳亮甫指出，酒醉造成的意識障礙，與其他內外科急症難以鑑別，且光是酒精過量本身，就有可能導致死亡。站在醫療人員立場，任何程度的意識不清都應該一視同仁的審慎評估，但也請關心病人的家人、朋友，不要對急診有過度期待。

「沒有甚麼醒酒神藥，打點滴也可能毫無必要。」陳亮甫表示，醫療人員的首要任務是確定患者有無其他嚴重問題、呼吸道不要被嘔吐物阻塞，但若家屬無法克制患者事前不自制的娛樂行為，「就請認命清理酒醉者的髒污與便溺，這絕非醫療人員的職責所在」。

陳亮甫認為，不應該把所有暴力情況都歸為酒醉誤事。多數言語或肢體暴力可能源於人力不足下的長期候床、情緒高張、溝通不清，若急診壅塞和混亂仍繼續惡化，醫病雙方都會更被推上衝突的風口浪尖，因此應從源頭改善。

在醫療暴力事件處理上，陳亮甫指出，應給予受害醫事人員更多支持，尤其醫療法第106條的精神是「不論有無要提告，國家都要追究當事人的惡行」，檢警詢問被害人是否提告的情況卻仍時有所聞。此外，多數醫院仍未給予受害醫事人員公假出庭或應訊，讓追究暴力的成本提高，導致受害醫事人員可能因此寧可選擇輕放醫療暴力當事人，此問題也應認真看待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

