曾促成復交、與澳總理吃飯 楊進添歷數戰果

前外交部長楊進添曾經促成我國與塞內加爾復交，還有跟澳洲前總理陸克文吃飯！前總統府祕書長、外交部長楊進添26日發表新書《永晝不息–楊進添回憶錄》，前部長錢復指出，楊進添甫上任非洲司司長，就促成我國與非洲重要大國塞內加爾復交；前部長田弘茂則說，他還促成自己到澳洲訪問，與陸克文吃飯，非常厲害。

前部長簡又新笑說，年輕人都要感謝楊進添，才有機會到澳洲打工度假。

外交職涯跨越黨派

楊進添歷任非洲司司長，駐澳洲、印尼與愛爾蘭代表等職位，派駐過賴索托與美國休士頓，並完成建國百年100個國家免簽待遇等任務，有近42年的外交生涯。新書發表會上，包括外交部長林佳龍，前部長錢復、田弘茂、簡又新、陳唐山、林永樂與李大維，前總統府副秘書長蕭旭岑與前國民黨主席朱立倫等人都前來致意。

林佳龍笑說，書名「永晝不息」確實映照著外交官的經驗，外交部是24小時不打烊的，書中除了揭露台灣與邦交國建交、斷交的過程，但更可貴的是，這本書也非常仔細的描繪外交官家屬的真實生活。

母親接送場景感人

「書中最動人的一幕，反而不在建交、斷交的場景！」林佳龍表示，楊進添因公長年在外，與父母聚少離多，雖然後來將母親接來台北住，但公務太忙，母親到了台北還是常見不到他。有一次深夜他離開外交部，看見門口停著一台車，原來是夫人帶著母親來接他下班；母親半開玩笑地說：「來這裡堵你。(台語)」一句話聽起來輕鬆，背後卻是長年對孩子的思念。

前外交部長錢復則說，楊進添擔任外交部長時，時任總統是馬英九，而馬的工作時間是14到16個小時，因此楊進添也是1天當2天用，不只在國外派駐很辛苦，在國內也是。他表示，很可惜沒有跟楊進添在外交官職涯有太多重疊，但在他快卸任部長時，楊進添甫上任非洲司司長，最終促成與塞內加爾復交，相當不容易。

爭取澳洲打工度假

「我應該是最後一位訪問澳洲的外交部長！」田弘茂也說，在他剛上任部長時，楊進添是主任秘書，在行政流程幫了很多忙，後來楊進添派駐澳洲時，還促成他訪問澳洲，並與未來有機會執政、時任反對黨領袖的陸克文吃飯，且爭取到除了不能去首都以外的很好條件，澳洲很多官員也前往布里斯本拜訪他，很感謝當時楊積極奔走其中。

「現在很多年輕人都要感謝楊進添！」簡又新則透露，許多年輕人都會去澳洲打工度假，這個也是楊進添爭取到的，而他的特點是執行力很快，且說出來的話幾乎都會做到，且細緻的程度很了不起。

【更多精采內容，詳見 】