澎湖丁香魚驗出鎘重金屬超標 2件嬰兒副食品標示違規

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署公布，台灣主婦聯盟生活消費合作社（中壢站）販售的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標。圖／食藥署提供
食藥署公布，台灣主婦聯盟生活消費合作社（中壢站）販售的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標。圖／食藥署提供

食藥署今日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果」，總計完成抽驗97件食品重金屬，其中1件水產品「澎湖丁香魚」遭檢出重金屬鎘含量達0.07mg/kg，超出法定標準0.05mg/kg。經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，台灣主婦聯盟生活消費合作社（中壢站）販售的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標，但這款產品業者已經停產，無產品可供複驗，所以澎湖縣政府衛生局列入加強管理對象。另外，最新公布的「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案執行成果」，有3家產品標示不符規定，各開罰3萬元。

劉芳銘指出，食藥署在114年度10至12月完成97件食品重金屬抽驗，包含8件食米及其他穀類、21件蔬果植物類、23件水產品、1件禽畜產品、11件蛋品及其加工品、11件嬰幼兒食品、2件食用油脂、2件罐頭食品、4件飲料類、3件堅果類、4件果凍及果醬、3件乳品、3件食用冰塊及1件蜂蜜。

「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」，共完成查核28家國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業者、抽查63件產品標示及抽驗40件嬰幼兒穀物類之輔助食品及副食品或其使用之穀物類原料或油脂類原料。

稽查專案執行成果中，有2家業者未依規定設置衛生管理人員、8件（3家）產品標示不符規定。標示違規的產品包括「原味食品有限公司」的2件「鐵人漢堡排」，以及「兔比媽咪廚房」的「芋到活力豬燉飯」。標示違規樣態為成分未依含量多寡由高至低標示等，轄管衛生局皆已依法處辦，總計裁處新台幣15萬元整。

食藥署公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」。圖／食藥署提供

衛生局 抽驗 澎湖縣

