快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

遠距神救援雲林用這招為偏鄉患者揪出視網膜剝離 救回44歲婦人雙眼

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府自2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，今年3月再新增元長、大埤鄉衛生所提供服務。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣政府自2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，今年3月再新增元長、大埤鄉衛生所提供服務。圖／雲林縣衛生局提供

健保署公告雲林縣13鄉鎮為西醫醫療不足地區，尤其眼科、皮膚科偏鄉「一科難求」。雲林縣政府自2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，多家醫院由主任級醫師看診，有患者因此診斷出急性視網膜剝離，順利完成手術。今年3月起再增元長、大埤兩鄉，提供遠距專科會診及一般門診服務。

雲林縣一名44歲患有第二型糖尿病、高血脂的婦人無定期追蹤、服藥，因古坑衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，她去年8月前往就醫希望醫生開藥，經醫生安排眼底鏡攝影，發現她左眼視網膜出血、右眼視網膜脫離，立即轉診至台大斗六眼科就診，順利完成手術治療。

衛生局長曾春美表示，全縣包括口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內、大埤、元長、莿桐、二崙、東勢、褒忠等13鄉鎮屬西醫醫療不足地區，長年缺乏眼科、皮膚科門診服務，居民看診往往得長途奔波，常因此延誤就醫，縣府2024年起自籌預算購置眼底鏡、裂隙燈、皮膚鏡等設備給當地衛生所，啟動遠距眼科、皮膚科門診。

經媒合台大醫院雲林分院、若瑟醫院、雲林長庚醫院等縣內6家急救責任醫院，以及台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院等醫學中心，率先於口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內等7鄉鎮衛生所，建立跨院遠距眼科、皮膚科專科會診網絡。民眾只要到衛生所完成檢查，即可依排定時段與醫院端醫師進行遠距會診，多由主任級醫師親自看診。

曾春美指出，偏鄉遠距就診人數不若都會區，但對長者與行動不便民眾而言，可大幅降低交通與時間成本，初步統計，2024年遠距專科會診僅79人次，2025年已大幅成長至281人次，其中眼科占251人次、皮膚科30人次，成效逐步顯現。

今年3月起雲林長庚醫院將每兩周派駐醫師至元長、大埤衛生所，提供遠距眼科、皮膚科會診，曾春美表示，目前元長鄉及大埤鄉衛生所無執登醫師，藉由推出遠距醫療專科會診服務時段，同步提供一般門診服務，未來將逐步擴大服務至13個醫療不足鄉鎮，讓偏鄉民眾看醫生不再是遙不可及的難事。相關門診時間請洽當地衛生所。

雲林縣政府自2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，今年3月再新增元長、大埤鄉衛生所提供服務。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣政府自2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，今年3月再新增元長、大埤鄉衛生所提供服務。圖／雲林縣衛生局提供

衛生所 遠距 皮膚科

延伸閱讀

守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

雲林候用校長甄選名單出爐 國小校長錄取人數近年最多

台灣好所宅齡好協會在雲林成立 啟動在宅尊嚴老化3大行動

相關新聞

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

春節9天連假將至，預估北返車流將集中於初三、初四，北向交通量是平日的1.6倍；國5北向交通量則是初二至初五較高，並於初五...

澎湖丁香魚驗出鎘重金屬超標 2件嬰兒副食品標示違規

食藥署今日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果」，總計完成抽驗97件食品重金屬，其中1件水產品「...

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。...

彰化長者皮蛇疫苗太夯出現黃牛代排收費 衛生局：最高可罰25萬

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，今日起啟動新的預約登記制度，全面開放剩餘4567個一般長者名額，直到額滿為止...

綠島空品維護區上路 未檢定車輛入島最高可罰6萬元、可連續開罰

台東縣首座離島空氣品質維護區正式上路。縣府公告，自今年1月1日起，綠島鄉全境實施移動汙染源管制措施，出廠滿5年以上、且未...

酒醉送急診 衛福部次長林靜儀談國外靜置隔離：在台恐成送來急診室睡覺

近期醫療暴力事件頻傳，衛福部次長林靜儀昨指出，尾牙祭民眾飲酒應自制，並介紹國外醫院對於酒醉者的處置引發討論。林靜儀今天在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。