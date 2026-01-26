遠距神救援雲林用這招為偏鄉患者揪出視網膜剝離 救回44歲婦人雙眼

健保署公告雲林縣13鄉鎮為西醫醫療不足地區，尤其眼科、皮膚科偏鄉「一科難求」。雲林縣政府自2024年啟動「智慧繁星新醫療計畫」，在7鄉鎮衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，多家醫院由主任級醫師看診，有患者因此診斷出急性視網膜剝離，順利完成手術。今年3月起再增元長、大埤兩鄉，提供遠距專科會診及一般門診服務。

雲林縣一名44歲患有第二型糖尿病、高血脂的婦人無定期追蹤、服藥，因古坑衛生所開辦遠距眼科、皮膚科門診，她去年8月前往就醫希望醫生開藥，經醫生安排眼底鏡攝影，發現她左眼視網膜出血、右眼視網膜脫離，立即轉診至台大斗六眼科就診，順利完成手術治療。

衛生局長曾春美表示，全縣包括口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內、大埤、元長、莿桐、二崙、東勢、褒忠等13鄉鎮屬西醫醫療不足地區，長年缺乏眼科、皮膚科門診服務，居民看診往往得長途奔波，常因此延誤就醫，縣府2024年起自籌預算購置眼底鏡、裂隙燈、皮膚鏡等設備給當地衛生所，啟動遠距眼科、皮膚科門診。

經媒合台大醫院雲林分院、若瑟醫院、雲林長庚醫院等縣內6家急救責任醫院，以及台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院等醫學中心，率先於口湖、台西、四湖、水林、崙背、古坑、林內等7鄉鎮衛生所，建立跨院遠距眼科、皮膚科專科會診網絡。民眾只要到衛生所完成檢查，即可依排定時段與醫院端醫師進行遠距會診，多由主任級醫師親自看診。

曾春美指出，偏鄉遠距就診人數不若都會區，但對長者與行動不便民眾而言，可大幅降低交通與時間成本，初步統計，2024年遠距專科會診僅79人次，2025年已大幅成長至281人次，其中眼科占251人次、皮膚科30人次，成效逐步顯現。