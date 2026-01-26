酒醉送急診 衛福部次長林靜儀談國外靜置隔離：在台恐成送來急診室睡覺

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀說，尾牙祭民眾飲酒應自制，並介紹在瑞士日內瓦醫院急診室看到的「靜置隔離室」，但她認為，在台灣恐變成「送來急診室睡覺」的便道，建議醫療現場可參考「遠離待冷靜」的想法。急診室示意圖。本報資料照片
衛福部次長林靜儀說，尾牙祭民眾飲酒應自制，並介紹在瑞士日內瓦醫院急診室看到的「靜置隔離室」，但她認為，在台灣恐變成「送來急診室睡覺」的便道，建議醫療現場可參考「遠離待冷靜」的想法。急診室示意圖。本報資料照片

近期醫療暴力事件頻傳，衛福部次長林靜儀昨指出，尾牙祭民眾飲酒應自制，並介紹國外醫院對於酒醉者的處置引發討論。林靜儀今天在臉書指出，對於飲酒最重要的三件事，包括聰明飲酒、避開危險及禁止暴力，她在瑞士日內瓦醫院急診室看到的「靜置隔離室」，在台灣恐變成「送來急診室睡覺」的便道，而醫療現場可以參考其「遠離待冷靜」的想法。醫師職業工會表示，醫療人員遭受暴力對待後的補救仍有加強空間。

林靜儀說，在瑞士日內瓦醫院考察時，在急診室看到「靜置隔離室」，針對急性精神病人或醉酒神智混亂的病人被送來時，因無法確定病況，可先隔離其中，遠端觀察。

但重要的是，喝酒提醒最重要的三件事，第一、聰明飲酒，在喝酒時可以開心，但不要失去自我控制；個人團體歡樂的結果不該是醫療人員的困擾；第二、避開危險，當狂躁的醉酒者沒有立即的生命危險，支持醫療人員避開、靜置，永遠最優先保護自己；第三、禁止暴力，因醫療暴力是違法的，依「醫療法」106條可處有期徒刑。

林靜儀更拜託，法界不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人，甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。

醫師職業工會理事長陳亮甫表示，民眾遇到酒醉的人，第一時間往往是叫救護車，但酒醉所產生的醫療暴力，將對醫療人員和其他病患造成威脅，且酒醉引起的意識障礙，常和其他內外科急症難以鑑別，甚至酒精過量恐導致死亡。

因此，醫療人員的立場是面對任何程度的意識不清，均一視同仁審慎評估，也請關心病人的家人、朋友，不要對急診有過分的期待，醫療人員的首要任務是確定患者有沒有其他嚴重的問題，如呼吸道不要被嘔吐物阻塞等，家屬也應負責清理酒醉者的髒汙和便泌，這絕非醫療人員的職責所在。

陳亮甫說，不應該把所有的暴力滋擾都認為是酒醉鬧事，實際上多數的言語或肢體暴力，可能源於人力不足下的長期候床，導致的情緒高張、溝通不良等。預期的將來如果急診的壅塞和混亂仍繼續惡化，醫病雙方都會更被推上衝突的風口浪尖。

陳亮甫指出，雖然已經多次修法，讓妨礙醫療行為可能遭受更嚴峻的懲罰，但還是看到多數的時候，檢警在詢問當事人是否要對暴力者提告，好像如果說今天不主動去提告,暴力施加者就會逍遙法外，但實際上醫療法106條已有相關規定，施暴者均會受到處罰，由此可見，醫療人員遭受暴力對待後的補救還有很多加強空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

