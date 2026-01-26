快訊

無預警停電事故降至1天平均近17件 台電啟動4線省道電桿強韌計畫

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電移植桿上鳥巢或架設友善鳥巢籃，引導鳥類避開危險，並加裝防鼠藍、防蛇網、驅鳥器等隔絕生物侵入。圖／台電提供
台電移植桿上鳥巢或架設友善鳥巢籃，引導鳥類避開危險，並加裝防鼠藍、防蛇網、驅鳥器等隔絕生物侵入。圖／台電提供

無預警停電有減少嗎？台電26日發布停電次數統計，2025年配電事故6191件，較2024年的7千4百件減少上千件，台電表示，如果與2012年的高峰2萬1019件相比，已大幅減少7成。

台電指出，將近5成的配電事故是由外力所引起，當中鳥獸碰觸占約4成，台電除了加強樹木修剪外，至今天已完成100萬根電桿被覆化工作，加裝防護罩、加裝驅鳥器、防鼠及防蛇網、封堵管線縫隙等隔絕鳥獸碰觸電力設備，以降低饋線事故發生的機會；在經過改善後，配電事故件數從前年到去年共減少1千3百多次。

不過，當配電事故減少至每年5000次時，就到了邊際線，台電副總經理陳銘樹表示，這幾年的降幅已呈擺盪狀態，每次投資金額愈高，相對可改善幅度已愈小，但設備還是會老舊，依然需要不斷地更換。

台電2023年啟動「配電系統5年升級計畫」投入334億元加速汰換全國老舊變壓器，陳銘樹表示，平均1年經費約70億元，用於硬體升級、科技檢測，以及自動化系統。

硬體設備部分，包括電桿及變壓器的汰換、加裝被覆罩防鳥獸等，目前已完成100萬桿，今年預計再完成50萬桿；科技檢測部分，使用紅外線熱顯像儀（查發燒）114年有63.6萬處，極低頻電纜檢測（超音波診斷）114年檢測410萬公尺；自動化統統部分則是擴大饋線自動化，將復電時間控制在5分鐘內。

此外，去年的丹娜絲颱風，是百年來首次從嘉義登陸的颱風，因為沒有中央山脈的阻擋，強風橫掃嘉南地區的電桿，倒斷電桿數近2500支，是史上最嚴重災情，台電因此成立專案打造抗災電網，鎖定西部的台17、台19線，以及東部的台9、台11線電桿進行強化，部分電桿地下化、部分電桿加固，桿間穿插能抵抗17級強風的「E級電桿」，可防止電桿骨牌式倒塌，提高設備防災韌性。

台電 停電 電力 丹娜絲颱風

