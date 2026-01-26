快訊

綠島空品維護區上路 未檢定車輛入島最高可罰6萬元、可連續開罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府公告自今年1月1日起，綠島鄉全境實施移動汙染源管制措施，出廠滿5年以上、且未完成最近一次排氣定期檢驗的燃油機車，將禁止進入綠島，違規車輛經查獲，最高處6萬元罰鍰，並可按次處罰、限期改善。圖／台東縣政府提供
台東縣政府公告自今年1月1日起，綠島鄉全境實施移動汙染源管制措施，出廠滿5年以上、且未完成最近一次排氣定期檢驗的燃油機車，將禁止進入綠島，違規車輛經查獲，最高處6萬元罰鍰，並可按次處罰、限期改善。圖／台東縣政府提供

台東縣首座離島空氣品質維護區正式上路。縣府公告，自今年1月1日起，綠島鄉全境實施移動汙染源管制措施，出廠滿5年以上、且未完成最近一次排氣定期檢驗的燃油機車，將禁止進入綠島，違規車輛一經查獲，將依車種處最高6萬元罰鍰，並可按次處罰、限期改善。

縣府強調，空氣品質維護區並非宣導性質，而是具備明確裁罰依據，針對高汙染車輛從源頭加強管制，避免老舊、未定檢機車上島行駛，影響居民健康與旅遊環境品質。未完成排氣定期檢驗的燃油車，一旦違規進入維護區，不僅會被開罰，若未改善再次違規，將可重複裁罰。

環保局進一步說明，相關規定自2024年起已透過會議、宣導海報及告示牌等方式加強宣導，未來執法將配合巡查與科技設備進行，確保管制措施落實。呼籲車主配合，同時提醒民眾在登島前，務必先確認機車檢驗狀態，以免旅遊變成荷包失血。

空氣品質 綠島 環保局

