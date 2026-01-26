農業部推動農業淨零 種苗場：綠肥翻耕增碳儲量、提升稻作

快訊

中央社／ 台北26日電

農業部推動農業淨零，種苗改良繁殖場在水稻產區導入綠肥，並整合水稻輪作，不但增加土壤碳儲存量，還提升稻作產量。

農業部今天發布新聞稿，種苗改良場112年起，在台中市大甲水稻產區建構「農田增匯示範區」，推動「增匯農耕」與土壤管理政策，整合綠肥翻耕入土與水稻輪作制度，連續3年建立田間監測與資料庫。

根據農業部農業知識館介紹，將植物新鮮植體，翻犁入土壤中作為肥料，或用來改善土壤理化性質者，均為綠肥。

種苗改良場發現，在既有水稻栽培條件下導入綠肥，示範區114年一期作水稻平均產量較113年一期作明顯提升，且太陽麻與油菜處理地塊，普遍優於不施綠肥地塊，顯示投入綠肥對維持與提升稻作生產力具有實際助益。

另在土壤有機碳儲存量部分，各綠肥處理的0至30公分土層碳儲量，隨輪作體系呈現累積趨勢，油菜與太陽麻區累積碳量增幅大於僅栽培水稻區。

種苗改良場說，綠肥在提升土壤碳匯的過程中，可連動氮循環與田間溫室氣體排放風險，例如豆科綠肥固氮效應，或輪作制度下氮肥管理調整所造成的氧化亞氮排放變化。

種苗改良場將持續讓綠肥翻埋入田的效益「數據化、可溝通化」，讓增匯農耕從理念走向田間落地，協助台灣農業在兼顧生產與永續的同時，穩健提升土壤碳匯能力，朝淨零轉型目標邁進。

農業部 淨零 溝通

相關新聞

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

春節9天連假將至，預估北返車流將集中於初三、初四，北向交通量是平日的1.6倍；國5北向交通量則是初二至初五較高，並於初五...

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。...

彰化長者皮蛇疫苗太夯出現黃牛代排收費 衛生局：最高可罰25萬

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，今日起啟動新的預約登記制度，全面開放剩餘4567個一般長者名額，直到額滿為止...

高鐵買對號座擠不進車廂！他大吼才上車 網揭亂象：一堆人等補票

你有遇到這種情況嗎？一名男網友發文，稱他購買高鐵對號座車票，要上車時卻被人潮卡在月台上，導致他上不了車，最後他大吼了一聲才順利進車廂，對此，不少網友指出許多自由座的乘客會故意去擠對號座的車廂，才會造成類似的亂象頻傳。

花49元買鮮食中千萬！全家統一發票9位大獎幸運兒消費清單一次看

對獎囉！全家便利商店稍早也發出114年11～12月期統一發票大獎清單，全台一口氣誕生9位中獎幸運兒，包括台北、新北、新竹...

無視禁廚餘養豬 台南查獲仁德區畜牧場違規收廚餘 將重罰

為落實非洲豬瘟防疫措施，南市府已公告禁止收受廚餘餵養豬隻之禁令，環保局多次會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，台南市環...

