農業部推動農業淨零 種苗場：綠肥翻耕增碳儲量、提升稻作

農業部推動農業淨零，種苗改良繁殖場在水稻產區導入綠肥，並整合水稻輪作，不但增加土壤碳儲存量，還提升稻作產量。

農業部今天發布新聞稿，種苗改良場112年起，在台中市大甲水稻產區建構「農田增匯示範區」，推動「增匯農耕」與土壤管理政策，整合綠肥翻耕入土與水稻輪作制度，連續3年建立田間監測與資料庫。

根據農業部農業知識館介紹，將植物新鮮植體，翻犁入土壤中作為肥料，或用來改善土壤理化性質者，均為綠肥。

種苗改良場發現，在既有水稻栽培條件下導入綠肥，示範區114年一期作水稻平均產量較113年一期作明顯提升，且太陽麻與油菜處理地塊，普遍優於不施綠肥地塊，顯示投入綠肥對維持與提升稻作生產力具有實際助益。

另在土壤有機碳儲存量部分，各綠肥處理的0至30公分土層碳儲量，隨輪作體系呈現累積趨勢，油菜與太陽麻區累積碳量增幅大於僅栽培水稻區。

種苗改良場說，綠肥在提升土壤碳匯的過程中，可連動氮循環與田間溫室氣體排放風險，例如豆科綠肥固氮效應，或輪作制度下氮肥管理調整所造成的氧化亞氮排放變化。

種苗改良場將持續讓綠肥翻埋入田的效益「數據化、可溝通化」，讓增匯農耕從理念走向田間落地，協助台灣農業在兼顧生產與永續的同時，穩健提升土壤碳匯能力，朝淨零轉型目標邁進。