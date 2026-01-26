快訊

睽違8年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

聽新聞
0:00 / 0:00

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌在華人的罹患率較高，好發於40歲至55歲。記者廖靜清／攝影
台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌在華人的罹患率較高，好發於40歲至55歲。記者廖靜清／攝影

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。醫師提醒，鼻咽癌初期三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續二周以上，務必就醫。台大針對4千人的大型對照研究發現，只要每周喝一杯500c.c綠茶或咖啡，有助降低鼻咽癌風險。

台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌在華人罹患率高，超過9成鼻咽癌與EB病毒感染有相關，其形成通常是EB病毒的潛伏感染，合併本身危險的基因、環境暴露等多重因素。台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌特別好發中國東南沿海，故又稱「廣東瘤」，綜合歸納高危族群為華裔、男性、40至55歲、有家族史、慣用醃製食物。

婁培人表示，鼻咽癌發病年齡平均40歲，但近年十幾到廿幾歲病例愈來愈多，有年輕化趨勢。台大進行長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例家族成員中，血中EBV抗體陽性比率顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

EBV又稱EB病毒，也稱為「第四型人類疱疹病毒」，很多人都感染過。王成平表示，台大醫院研究團隊系統性分析鼻咽癌相關EBV抗體，打造更精準的早期診斷平台，以達到及早治療、提升治療成效的目的。

「鼻咽癌的病因尚未完全明確，可能原因是基因遺傳、EB病毒感染、飲食習慣及環境因素。」王成平說，居家或工作環境若常吸入甲醛、粉塵等刺激性氣體，以及常食用鹹魚、醬菜等醃製品，長大後罹患鼻咽癌比率大增。在環境因子方面，建議多攝取植物性維生素、鮮魚、綠茶與咖啡，可降低鼻咽癌風險。

王成平指出，任何年齡的人都可能罹患鼻咽癌，門診每年都有2、3位十幾歲患者的個案，卅多歲個案也不在少數。早期症狀不明顯，常被誤認為感冒或過敏，「鼻涕帶血、持續二周鼻塞」是重要警訊，另外，耳朵悶脹、痰中帶有血絲、不明原因頸部腫瘤，務必提高警覺就醫檢查。

王成平提醒，家族中若有一等親，尤其是兄弟姊妹曾得到鼻咽癌，罹患鼻咽癌的風險高出一般正常人許多。若進行鼻咽癌EB病毒指數持續為陽性反應，有4%至5%可能是鼻咽癌，應長期且定期接受耳鼻喉科醫師鼻咽鏡檢查。值得注意的是，檢測血清中的EB病毒含量雖然不能靠此確診，但對篩檢、診斷參考及治療後的復發監測非常有價值。

在治療方面，鼻咽癌治療以放射治療為主，另搭配化學治療，以提高治癒率。王成平說，台大持續精進治療技術，率先發展前導式化學治療策略，有效提升晚期鼻咽癌之局部控制率與遠端轉移治癒率。對於局部或頸部復發病患，內視鏡雷射手術及選擇性頸部淋巴結廓清手術，成功取代再次放射治療，兼顧治癒率與生活品質。

嗜吃鹹魚、泡菜等醃漬品容易罹患鼻咽癌。本報資料照片
嗜吃鹹魚、泡菜等醃漬品容易罹患鼻咽癌。本報資料照片

台大醫院 病毒 醫師

延伸閱讀

建築與文化、咖啡的跨界！neü & co譜寫台中烏日的新日常

早上提神，喝咖啡或茶哪個效果比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮

咖啡喝錯時間=保健品白吃！專家曝最佳飲用時段 避免營養流失

小7推一杯2,000元咖啡

相關新聞

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

春節9天連假將至，預估北返車流將集中於初三、初四，北向交通量是平日的1.6倍；國5北向交通量則是初二至初五較高，並於初五...

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。...

彰化長者皮蛇疫苗太夯出現黃牛代排收費 衛生局：最高可罰25萬

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，今日起啟動新的預約登記制度，全面開放剩餘4567個一般長者名額，直到額滿為止...

高鐵買對號座擠不進車廂！他大吼才上車 網揭亂象：一堆人等補票

你有遇到這種情況嗎？一名男網友發文，稱他購買高鐵對號座車票，要上車時卻被人潮卡在月台上，導致他上不了車，最後他大吼了一聲才順利進車廂，對此，不少網友指出許多自由座的乘客會故意去擠對號座的車廂，才會造成類似的亂象頻傳。

花49元買鮮食中千萬！全家統一發票9位大獎幸運兒消費清單一次看

對獎囉！全家便利商店稍早也發出114年11～12月期統一發票大獎清單，全台一口氣誕生9位中獎幸運兒，包括台北、新北、新竹...

無視禁廚餘養豬 台南查獲仁德區畜牧場違規收廚餘 將重罰

為落實非洲豬瘟防疫措施，南市府已公告禁止收受廚餘餵養豬隻之禁令，環保局多次會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，台南市環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。