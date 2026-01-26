降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。醫師提醒，鼻咽癌初期三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續二周以上，務必就醫。台大針對4千人的大型對照研究發現，只要每周喝一杯500c.c綠茶或咖啡，有助降低鼻咽癌風險。

台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌在華人罹患率高，超過9成鼻咽癌與EB病毒感染有相關，其形成通常是EB病毒的潛伏感染，合併本身危險的基因、環境暴露等多重因素。台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌特別好發中國東南沿海，故又稱「廣東瘤」，綜合歸納高危族群為華裔、男性、40至55歲、有家族史、慣用醃製食物。

婁培人表示，鼻咽癌發病年齡平均40歲，但近年十幾到廿幾歲病例愈來愈多，有年輕化趨勢。台大進行長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例家族成員中，血中EBV抗體陽性比率顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

EBV又稱EB病毒，也稱為「第四型人類疱疹病毒」，很多人都感染過。王成平表示，台大醫院研究團隊系統性分析鼻咽癌相關EBV抗體，打造更精準的早期診斷平台，以達到及早治療、提升治療成效的目的。

「鼻咽癌的病因尚未完全明確，可能原因是基因遺傳、EB病毒感染、飲食習慣及環境因素。」王成平說，居家或工作環境若常吸入甲醛、粉塵等刺激性氣體，以及常食用鹹魚、醬菜等醃製品，長大後罹患鼻咽癌比率大增。在環境因子方面，建議多攝取植物性維生素、鮮魚、綠茶與咖啡，可降低鼻咽癌風險。

王成平指出，任何年齡的人都可能罹患鼻咽癌，門診每年都有2、3位十幾歲患者的個案，卅多歲個案也不在少數。早期症狀不明顯，常被誤認為感冒或過敏，「鼻涕帶血、持續二周鼻塞」是重要警訊，另外，耳朵悶脹、痰中帶有血絲、不明原因頸部腫瘤，務必提高警覺就醫檢查。

王成平提醒，家族中若有一等親，尤其是兄弟姊妹曾得到鼻咽癌，罹患鼻咽癌的風險高出一般正常人許多。若進行鼻咽癌EB病毒指數持續為陽性反應，有4%至5%可能是鼻咽癌，應長期且定期接受耳鼻喉科醫師鼻咽鏡檢查。值得注意的是，檢測血清中的EB病毒含量雖然不能靠此確診，但對篩檢、診斷參考及治療後的復發監測非常有價值。