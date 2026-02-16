55歲養生男狂日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」腎臟變80歲
小心餐桌陷阱吃進高風險，容易早死！一名55歲先生平日勤於養生之道，不抽菸、不喝酒，常運動，每天跑步5公里，吃東西也講究「少鹽」，然而一次健康檢查竟然被診斷出「腎臟年齡已經80歲了」，腎臟科醫師洪永祥在臉書發文表示，因為這名患者太愛「沾醬」了。
洪永祥指出，該患者從年輕時就改不掉吃東西喜愛配沾醬的進食方式，無論是火鍋、白斬雞還是燙青菜，總要配沙茶醬混醬油膏，覺得這樣才算「有吃進去」。
該患者自認身體硬朗，直到2025年的一次體檢，發現腎絲球過濾率只有58分。洪永祥向對方說，「你的腎臟年齡已經80歲了，濾過率（eGFR）掉得非常快。」甚至除了腎臟，全身血管也是老化超齡。然而患者卻不解為何平日注重養生，只是容易疲勞且嘴巴常覺得口渴而已，怎還會生病？
洪永祥分析患者的飲食習慣指出，就是那些「隱形醬料」惹的禍，因為避開了看得見的鹽巴，卻栽在了看不見的高鈉、化學添加物與果糖裡。這些東西在血管裡像鏽水一樣，把腎絲球全都「醃漬」壞了。後來該患者聽了洪永祥建議，戒掉所有醬料與加工食品半年後，疲勞口渴改善，腎功能也恢復了10分。
事實上，這名患者的案例並非個案。洪永祥表示，超加工食品（Ultra-processed foods，特別是濃縮醬料、調味粉）的攝取量每增加10%，死亡風險就上升12%。
醬料隱含的致命威脅在於「高磷」與「隱性果糖」。研究指出，加工醬料中的磷酸鹽吸收率幾乎是100%（天然食物僅40-60%），這會直接導致血管鈣化與腎臟負荷過重，洪永祥呼籲，「下次拿起沾醬前，請先想想你的腎絲球正在痛苦呻吟」。
