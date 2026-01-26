春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

春節9天連假將至，預估北返車流將集中於初三、初四，北向交通量是平日的1.6倍；國5北向交通量則是初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四以及國5北向於初二至初五實施高乘載管制。

交通部高公局預估，春節連假期間，北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72至78百萬延車公里，約為平日的1.6倍；另國5北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。

為有效分散國道車流，高公局表示，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施。

為便於民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規畫於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。

重要路口的高乘載預告標誌採圖形化設計，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段，內容簡潔明瞭，可有效縮短用路人判讀時間；設於匝道入口的標誌，因須作為執法依據，仍採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。

今年春節連假國道實施高乘載管制的路段與時段如下：

一、國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道的北向入口，2月19日至2月20日（初三至初四），每日13至18時；

二、國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口：2月18日至2月21日（初二至初五），每日13至18時。

高公局提醒，因於高乘載管制實施的時段及路段，乘載3人以上小型車或符合規定的車輛才可進入國道，因此請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。