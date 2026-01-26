彰化長者皮蛇疫苗太夯出現黃牛代排收費 衛生局：最高可罰25萬

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，今日起啟動新的預約登記制度，全面開放剩餘4567個一般長者名額，直到額滿為止。現場人潮湧現，部分民眾甚至從昨晚就開始排隊，現場還出現有人以每人500元代排代預約的情況，彰化衛生局指出，因屬於醫療服務，代掛收費違法，最高可處25萬元罰鍰。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，幫長者排隊預約沒有問題，但疫苗接種屬醫療服務，代掛收費違法，依衛福部函釋規定，涉及違反醫療法醫療廣告規定，最高可處25萬元罰鍰。衛生局已通知各衛生所注意，如有疑似個案或民眾檢舉，將立即通報查處。

彰化此次疫苗計畫原本在1月20日首日開放預約就迅速額滿，引發部分民眾不滿。縣府緊急檢討後，決定不再分批分流，將剩餘名額一次釋出全面開放預約。

葉彥伯說，帶狀疱疹疫苗保護力可達10年以上，這次計畫是全國首次推動，接種完成後將再評估之後是否延續。目前觀察預約仍有城鄉差距，大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉等鄉鎮交通不便，縣府因此保留各偏遠鄉鎮8成名額給當地居民優先預約，以保障偏鄉長者接種權益。