花49元買鮮食中千萬！全家統一發票9位大獎幸運兒消費清單一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店本期114年11～12月中獎發票清單一次看。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期114年11～12月中獎發票清單一次看。圖／全家便利商店提供

對獎囉！全家便利商店稍早也發出114年11～12月期統一發票大獎清單，全台一口氣誕生9位中獎幸運兒，包括台北、新北、新竹、雲林、高雄、屏東通通都有好運降臨，這2個月有在全家消費的民眾快拿出發票仔細對獎，別讓財神爺擦身而過。

本期特別獎1,000萬元共開出2組，分別落在淡水新江店與高雄西灣店。其中一名幸運兒只花49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，就直接抱回千萬獎金；另一位則以不到200元購入夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等熟食，同樣晉升千萬富翁。

特獎200萬元本期也開出2組，中獎門市為新竹鐵支店及屏東南州庄頭店，兩位得主皆以不到300元的日常消費，就將200萬大獎帶回家。頭獎20萬元則有5位消費者幸運中獎，開出店舖包含屏東昌賢店、新北三重興富店、中和雙捷店、湖捷店及雲林斗六榮大店。其中最低僅花69元購買人氣鮮食「椒麻香蔥雞涼拌麵」就中獎；其他中獎品項還包括129元的Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治等，日常補充能量也能補進荷包。

為鼓勵使用電子發票載具，財政部設有雲端發票專屬百萬元獎，本期全家共開出5組，中獎門市分別為五股蓬萊店、土城欣隆店、平鎮台達店、台南新宅店及三重中央店。中獎商品從茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰到高麗菜都有，最低僅花9元就幸運抱走100萬。呼籲民眾趕快整理錢包裡的發票，若中獎也要記得盡速辦理兌領，別讓好運溜走。

全家便利商店本期114年11～12月中獎發票共有9位幸運兒抱回大獎，開獎店舖從北到南都有。圖／全家便利商店提供
統一發票 屏東 飯糰

