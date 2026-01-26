花49元買鮮食中千萬！全家統一發票9位大獎幸運兒消費清單一次看

對獎囉！全家便利商店稍早也發出114年11～12月期統一發票大獎清單，全台一口氣誕生9位中獎幸運兒，包括台北、新北、新竹、雲林、高雄、屏東通通都有好運降臨，這2個月有在全家消費的民眾快拿出發票仔細對獎，別讓財神爺擦身而過。

本期特別獎1,000萬元共開出2組，分別落在淡水新江店與高雄西灣店。其中一名幸運兒只花49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，就直接抱回千萬獎金；另一位則以不到200元購入夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等熟食，同樣晉升千萬富翁。

特獎200萬元本期也開出2組，中獎門市為新竹鐵支店及屏東南州庄頭店，兩位得主皆以不到300元的日常消費，就將200萬大獎帶回家。頭獎20萬元則有5位消費者幸運中獎，開出店舖包含屏東昌賢店、新北三重興富店、中和雙捷店、湖捷店及雲林斗六榮大店。其中最低僅花69元購買人氣鮮食「椒麻香蔥雞涼拌麵」就中獎；其他中獎品項還包括129元的Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治等，日常補充能量也能補進荷包。