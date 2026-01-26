札幌大雪 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動

快訊

中央社／ 台北26日電

日本北海道札幌25日起下起破紀錄的大雪，導致新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943今天建議，遇到極端天氣，能不動就不動。

日本最近遭遇入冬以來最強等級寒流，各地持續出現嚴寒、大雪，北日本冷到創下入冬新低紀錄。

北海道札幌下起大雪，創下觀測紀錄，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，讓許多要前往機場的旅客在社群媒體上哀嚎，尋求前往機場的方式，也有旅客雖然成功搭上列車，但卻中途停車，仍無法抵達機場；剛降落的旅客因列車及巴士停駛，計程車也大排長龍，一車難求，最後只能留在機場內過夜。

團體旅客則相對幸運，交通部觀光署表示，據了解，目前團客沒有受到影響，業者都會變更行程或路線因應。

對此，943接受媒體訪問時建議，旅客如果遇到這種狀況，最重要的是安全與掌握即時資訊。

943指出，交通資訊千萬不要只看Google Maps，要直接去JR北海道官網查，看到「運転見合わせ」就是停駛的意思，若要搭機就要上新千歲機場官網看航班動態，巴士的話，主要是北海道中央巴士，大雪時首頁會公告哪些路線停開。

943表示，遇到這種極端天氣，最核心的邏輯是「能不動就不動」，轉頭去找最近的連鎖咖啡廳或地鐵站相連的商場躲起來，如果真的非動不可，也請以「地鐵＋短程計程車」為唯一考量，千萬別嘗試跨城市的長途移動。

943建議，若有大雪情報，還沒開始下雪就要開始準備應變，千萬不要想說去租車自駕，連巴士、火車都停了，就代表路況真的很糟，視線很差，積雪也深，有些路面可能會結冰很滑、很危險。

如果卡在新千歲機場，943表示，機場裡面有溫泉、有飯店，餐廳也夠，真的走不了，就問櫃檯有沒有睡袋或開放航廈過夜，若有保旅遊不便險，一定要向JR或航空公司拿延遲證明書或運休證明書，還有額外花的住宿餐飲交通收據都要留著。

943表示，如果旅客真的要在市區移動，可以改搭地鐵，若要去機場，因JR機場快線停駛，計程車會大排長龍而且貴，如果航班取消，建議就別硬要去機場了，留在市區飯店比較安全舒適。

新千歲機場 巴士

