是你嗎？全家開出九組發票大獎 幸運兒僅花49元抱走千萬獎金

全家便利商店公布114年11-12月中獎發票，共有九位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東。本期特別獎1,000萬元開出兩組，獎落「全家」淡水新江店、高雄西灣店，其中一位幸運兒僅以49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，即幸運獲得千萬獎金；另一位則花費不到200元購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等商品，同樣一舉抱回千萬大獎。

頭獎20萬元有五位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」屏東昌賢店、三重興富店、中和雙捷店、湖捷店及斗六榮大店，最低僅花費69元購買「全家」人氣鮮食椒麻香蔥雞涼拌麵就幸運中獎；其他幸運兒還有以129元購買Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治及其他食品，就將20萬獎金收入囊中。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出5組，分別獎落五股蓬萊店、土城欣隆店、平鎮台達店、台南新宅店及三重中央店，中獎發票購買品項包含茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰及高麗菜等商品，幸運得主最低僅花費9元就幸運抱走100萬大獎。