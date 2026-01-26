快訊

今南部空品差亮橘燈 明冷空氣來全台空品普通到良好

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今南部空品差亮橘燈。圖／擷取自環境部空氣品質監測網
今南部空品差亮橘燈。圖／擷取自環境部空氣品質監測網

今天南部空品亮橘燈。環境部指出，今（26）日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，汙染物易累積。依10時監測結果，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環境部表示，明天東北季風增強，環境風場為東北風，晚起東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

至於28日（周三）繼續受冷空氣影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

