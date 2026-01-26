高鐵買對號座擠不進車廂！他大吼才上車 網揭亂象：一堆人等補票

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買了高鐵對號座車票，卻被人潮卡在月台上上不了車，吼了一聲才順利進車廂。 聯合報系資料照
你有遇到這種情況嗎？一名男網友發文，抱怨他購買高鐵對號座車票，要上車時卻被人潮卡在月台上，導致他上不了車，最後他大吼了一聲才順利進車廂。對此，不少網友指出許多自由座的乘客會故意去擠對號座的車廂，才會造成類似的亂象頻傳。

一名男網友在Dcard發文，表示他預計在1月20日晚上7點於台中搭乘高鐵對號座北上，明明自己買的是對號座車廂，卻被擁擠的人潮困在月台上無法進去，前面有人動作超級慢，導致車門快關上時他還沒上車，關門警示聲音已經響起，他情急之下大吼一聲，才順利進到車廂裡。

原PO不解，進車廂坐下這種簡單的動作為何有人速度如此慢？「要放行李也不可能拖這麼久」，台中高鐵停三分鐘，整排隊伍拖超過兩分鐘沒動，加上他的行李很多，沒辦法快速跑到其他車門上車，怕錯過這班車才會情急大吼。他為此詢問網友：「如果碰到這種情況該如何應對？」

此文一出，不少網友指出人潮壅塞的原因，「就一堆自由座的不去自由座車廂在那邊擠對號座車廂，莫名其妙」、「超討厭自由座不往裡面走的，明明車廂內走道就很空，一直擠在車門附近」、「很多人拿自由座車票會直接進對號座，站在最前面或後面假裝滑手機弄行李，等車開了隨便找一個位置坐下來，有被抓到再補票」。

也有網友建議提早上車、通知列車長或漲票價來解決此類問題，「真的無論如何要先上車，我幾年前就遇過人多時對號座完全上不了車的狀況」、「這真的要喊列車長，我之前有一次也是」、「一定要先上車，桃園站的問題也很嚴重，因為有很多拿大行李出國回國的」、「建議台灣高鐵票價直接翻倍吧，以價制量」。

