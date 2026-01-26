all in年假+二千元現金買彩券 40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

這是一個善的循環回到自己身上的故事。去年一名年約40歲的單身台北上班族，為了振興花蓮經濟，決定邀約朋友一起開車去花蓮玩，假期最後一天，想把自己身上剩下的2000元都留在花蓮，all in買彩券，幸運中大獎，抱回6.9億多元頭獎。

台彩總經理謝志宏表示，這位外型陽光的幸運兒利用年假前往花蓮旅遊，振興花蓮經濟，假期最後買完伴手禮還剩2000元現金，決定買彩券，把為這趟旅程準備的旅費都留在花蓮，聽了彩券行老闆的建議，花了1400元買8連踫的大樂透，不僅中頭獎6.9億元，還因為是8連踫的包牌結構，同時帶動12注三獎與 15 注五獎，全部獎金加總達6.92億元。

這名幸運兒大約開獎後2周才來台彩兌領獎金，確認中獎後心情極度亢奮，導致失眠瘦了2公斤；回台北上班時，因心情浮躁做錯事被老闆責備，他平靜地默唸：「沒關係，我有頭獎可以靠，先默默撐著。」領獎前為了保護好彩券，將彩券放入夾鏈袋後，再鎖進玻璃保鮮盒保管。

不過，這位中獎人非常低調，原本不太願意分享自己的故事，但在得知公益彩券的盈餘主要用於挹注社會公益之後，還是分享了自己的故事。他說，自己平時就有小額捐款習慣，彩券不是常買，要等有連摃，頭獎獎金有累積時才買，6.9億獎金除了買房，也會做中長期資產規劃。

中獎人決定捐出5000萬元，指定捐贈「弘道老人福利基金會」、「一粒麥子社會福利慈善基金會」，以及「基督教芥菜種會」各600萬元，其餘3200萬元捐給中國信託慈善基金會統籌運用，另外也包100萬元的紅包給花蓮積財庫彩券行。他特別交代台彩，幫他傳達「存好心、做善事，這就是善的循環」的想法。