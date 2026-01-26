快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

all in年假+二千元現金買彩券 40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
發心振興花蓮經濟的台北上班族，中了6.92億元大獎。圖／台彩提供
發心振興花蓮經濟的台北上班族，中了6.92億元大獎。圖／台彩提供

這是一個善的循環回到自己身上的故事。去年一名年約40歲的單身台北上班族，為了振興花蓮經濟，決定邀約朋友一起開車去花蓮玩，假期最後一天，想把自己身上剩下的2000元都留在花蓮，all in買彩券，幸運中大獎，抱回6.9億多元頭獎

台彩總經理謝志宏表示，這位外型陽光的幸運兒利用年假前往花蓮旅遊，振興花蓮經濟，假期最後買完伴手禮還剩2000元現金，決定買彩券，把為這趟旅程準備的旅費都留在花蓮，聽了彩券行老闆的建議，花了1400元買8連踫的大樂透，不僅中頭獎6.9億元，還因為是8連踫的包牌結構，同時帶動12注三獎與 15 注五獎，全部獎金加總達6.92億元。

這名幸運兒大約開獎後2周才來台彩兌領獎金，確認中獎後心情極度亢奮，導致失眠瘦了2公斤；回台北上班時，因心情浮躁做錯事被老闆責備，他平靜地默唸：「沒關係，我有頭獎可以靠，先默默撐著。」領獎前為了保護好彩券，將彩券放入夾鏈袋後，再鎖進玻璃保鮮盒保管。

不過，這位中獎人非常低調，原本不太願意分享自己的故事，但在得知公益彩券的盈餘主要用於挹注社會公益之後，還是分享了自己的故事。他說，自己平時就有小額捐款習慣，彩券不是常買，要等有連摃，頭獎獎金有累積時才買，6.9億獎金除了買房，也會做中長期資產規劃。

中獎人決定捐出5000萬元，指定捐贈「弘道老人福利基金會」、「一粒麥子社會福利慈善基金會」，以及「基督教芥菜種會」各600萬元，其餘3200萬元捐給中國信託慈善基金會統籌運用，另外也包100萬元的紅包給花蓮積財庫彩券行。他特別交代台彩，幫他傳達「存好心、做善事，這就是善的循環」的想法。

彩券行 頭獎

延伸閱讀

花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

花蓮光復洪災後安置進度曝光 季連成：已蓋41戶入住約半數

災後拚產業 花蓮漁會、福容飯店聯手推在地魚貨

鼓勵學童多閱讀 花蓮市圖寒假借書送炸雞薯條

相關新聞

all in年假+二千元現金買彩券 40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

這是一個善的循環回到自己身上的故事。去年一名年約40歲的單身台北上班族，為了振興花蓮經濟，決定邀約朋友一起開車去花蓮玩，...

台彩春節加碼出爐、總獎金12億創新高 今彩539頭獎加碼首納入

台彩今日公布春節加碼方案，總金額12億元創新高，比去年的10.5億元增加1.5億元。其中，大樂透加碼480組100萬元及...

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特...

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其...

好運連發！萊爾富統一發票開出頭獎20萬 第3位台積電股票得主1/28揭曉

好運接力降臨萊爾富。114年11-12月期統一發票於25日開獎，萊爾富門市再度傳出中獎捷報，開出頭獎獎金20萬元，中獎者...

無視禁廚餘養豬 台南查獲仁德區畜牧場違規收廚餘 將重罰

為落實非洲豬瘟防疫措施，南市府已公告禁止收受廚餘餵養豬隻之禁令，環保局多次會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，台南市環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。