聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
鄭元毓說，一旦土砂礫石國有化，出土的單位只需要付出極低的管理費用和運費，就可以完成土方清運，土砂礫石國有化並非與民爭利，而是將國有資源與民共享。圖／聯合報系資料照
全台土方之亂持續延燒，盡管農地改良之土質在農業發展條例施行細則已有嚴格規範，營建剩餘土石方不得回填於農地，但仍引發爭議。土砂礫石國有化倡議者表示，土砂礫石應走向國有化，承擔去化責任，徹底截斷黑金利益鏈，消除業者違法的誘因。

土砂礫石國有化倡議者鄭元毓表示，內政部國土署針對「土方之亂」雖推動GPS監控與精進措施，方向正確卻因缺乏明確法源導致管理未竟全功。目前中央、地方與民間對於土方資源屬性認知存有嚴重落差，造成有監控但無去處的困境，政府應推動「土砂礫石國有化」，將其視為國家戰略物資，並由政府負起完全去化責任。

鄭元毓指出，首先，營建業者在工地開挖前進行的鑽探報告中增加提供第三方重金屬汙染檢驗結果，確保土方品質無虞，產出的土石將依性質精確分流，純淨的素土（B3、B4、B6、B7 類）送往公有土資場、指定工程，或由農業局統籌進行土壤交換；含有磚塊水泥塊的表土層則交由民間轉運型土資場分類、篩選、加工、破碎後再利用；而具經濟價值的礫石（B2 類）則進入政府指定的加工廠，加工後的砂石原料由政府明訂統一售價供民間使用。

鄭元毓說，在整個過程中，出土的單位只需要付出極低的管理費用和運費，就可以完成土方清運，土砂礫石國有化並非與民爭利，而是將國有資源與民共享，一般民間工程中從砂石獲取的利潤遠低於土方的處理成本，整體營建成本大降，勢必反映在房價與物價，全民可受惠。

舉例來說，棄土成本降至每立方米300元，骨材原料售價也能從300元調降至30元，透過平抑營建成本使房價與物價回穩，因此國有化策略不僅能解除公務員面臨圖利罪的法律枷鎖，更能徹底截斷黑金利益鏈，從源頭杜絕濫挖亂倒的環境浩劫 。

苗栗反大桃坪土石方堆置場自救會總幹事陳祺忠指出，如果營建土石方能夠分類篩選得夠細夠清楚，乾淨沒問題土方本來就可以使用，髒東西就是用其應該處理的方式，防止汙染傷害到土地、人或動植物，但現在的關鍵是「業者做不到，政府管不了」，土方之亂是業者不想接受強制加裝GPS和三聯單電子化這2項基礎的管控手段，如果連最基礎的管控手段都不願意配合，根本就不可能做好後續的分類篩選。

建議營建剩餘土方走向國有 倡議者：消除業者違法誘因

全台土方之亂持續延燒，盡管農地改良之土質在農業發展條例施行細則已有嚴格規範，營建剩餘土石方不得回填於農地，但仍引發爭議。...

