2026台灣燈會新住民燈區亮相 6大主題燈飾展現異國生命軌跡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾可換穿異國服飾，完成任務可兌換限量異國美食。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府發布2026台灣燈會新住民燈區將規畫「光迎萬家」、「落地生根」、「行囊的國度」、「母親之河」、「共生花園」及「共家屋舞台」6大主題燈飾，把新住民生命軌跡轉化為藝術體驗。翁章梁表示，台灣是自由開放的移民社會，友善接納世界各地的新住民，希望民眾透過燈區了解並體驗異國文化。

上午發布新住民燈區以「進嘉門・伊嘉人」為主題，由7名來自越南、印尼、緬甸等國的新住民姊妹，手拉行李箱走秀演出，呈現「離鄉、扎根、共築新家」的歷程。燈區獲得內政部新住民發展基金補助800萬元及縣府自籌45萬元，由近50名新住民共同策劃，展現多元共榮風貌。

移民署副署長陳建成提到，本次燈會培力許多新住民擔任多語通譯，並邀請新住民團體歌舞表演，要讓遊客感受嘉義的熱情。

社會局說明，燈飾各具意涵，「光迎萬家」象徵擁抱多元；「落地生根」代表找到歸屬；「行囊的國度」承載思念；「母親之河」刻畫女性堅韌；「共生花園」展現文化共融；「共家屋舞台」則融合各國建築特色。

燈區除光雕秀外，民眾可換穿異國服飾，完成任務可兌換限量美食。嘉義縣目前新住民人口約1.4萬人，縣府已設立家庭服務中心及社區據點，協助這群「嘉義新家人」安心在地生活。

2026台灣燈會新住民燈區將於3月3日至3月15日在太子大道與信義一路交叉口登場，現場除有限量小提燈，填寫問卷還有機會抽中總價值6萬元的旅遊金。

「進嘉門・伊嘉人」嘉縣7名新住民姊妹手拉行李箱走秀演出，呈現「離鄉、扎根、共築新家」的歷程。圖／嘉義縣政府提供
新住民燈區限量小提燈。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會新住民燈區3月3日登場，體驗異國服飾抽6萬元旅遊金。圖／嘉義縣政府提供
新住民 台灣燈會 嘉義

