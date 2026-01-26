2026台灣燈會新住民燈區亮相 6大主題燈飾展現異國生命軌跡

嘉義縣政府發布2026台灣燈會新住民燈區將規畫「光迎萬家」、「落地生根」、「行囊的國度」、「母親之河」、「共生花園」及「共家屋舞台」6大主題燈飾，把新住民生命軌跡轉化為藝術體驗。翁章梁表示，台灣是自由開放的移民社會，友善接納世界各地的新住民，希望民眾透過燈區了解並體驗異國文化。

上午發布新住民燈區以「進嘉門・伊嘉人」為主題，由7名來自越南、印尼、緬甸等國的新住民姊妹，手拉行李箱走秀演出，呈現「離鄉、扎根、共築新家」的歷程。燈區獲得內政部新住民發展基金補助800萬元及縣府自籌45萬元，由近50名新住民共同策劃，展現多元共榮風貌。

移民署副署長陳建成提到，本次燈會培力許多新住民擔任多語通譯，並邀請新住民團體歌舞表演，要讓遊客感受嘉義的熱情。

社會局說明，燈飾各具意涵，「光迎萬家」象徵擁抱多元；「落地生根」代表找到歸屬；「行囊的國度」承載思念；「母親之河」刻畫女性堅韌；「共生花園」展現文化共融；「共家屋舞台」則融合各國建築特色。

燈區除光雕秀外，民眾可換穿異國服飾，完成任務可兌換限量美食。嘉義縣目前新住民人口約1.4萬人，縣府已設立家庭服務中心及社區據點，協助這群「嘉義新家人」安心在地生活。