囤積戶藏火災風險… 桃市自治條例最快2月上路 拒稽查恐遭罰3000元

基隆日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題再次引發關注。桃園市去年通過「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」草案，今年1月已送行政院核定，最快2、3月上路實施，未來拒稽查者最高將罰3000元。環保局表示，自治條例除了清理於法有據，也會納入社會局、衛生局等系統協助後續關懷。

桃園市升格後曾多次面臨住宅囤積問題，如2020年桃園區某民宅因大量堆置雜物、回收物引發火災。前年中壢區也有民眾堆出「米奇屋」，最後市府出動社會、環保、衛生、警察、消防局、建管處、區公所等單位多次到場訪視、協調，才清運完畢。

環保局指出，過去受限各局處權責分散、程序不明及法源不足，難以建立一致且可持續的處理機制。為此，桃園市制定「住宅囤積行為處理自治條例」，整合民政、社會、警察、衛生、環保等7個局處分工協作。該條例於去年10月市政會議通過、12月議會通過，今年1月送行政院核定。

環保局表示，條例將「囤積行為」定義為行為人蒐集或堆積物品，致影響公共安全、環境衛生或引發法定傳染病之虞，並採案件分流制度，公寓大廈公共區域由建管處受理，其他住宅類型由所在地區公所受理。各區公所受理案件時，應會同社會局及衛生局執行聯合稽查，必要時得請警察局協助。

環保局表示，條例強調輔導為先，經查證確有囤積行為者，得由行為人自行排出或由區公所協助排出，囤積物排出後由環保局負責清運。如行為人有身心障礙、經濟困難、高齡或失能等社會福利需求，由社會局介入輔導與協助，並轉介相關社會福利資源。

如有引發病媒孳生或法定傳染病疑慮，由衛生局依傳染病防治法辦理，若執行機關稽查時，所有人、使用人或管理人拒絕、妨礙或規避，經勸導無效者，可處3000元以下罰鍰，並得按次處罰。