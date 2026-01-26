台彩春節加碼出爐、總獎金12億創新高 今彩539頭獎加碼首納入

台彩今日公布春節加碼方案，總金額12億元創新高，比去年的10.5億元增加1.5億元。其中，大樂透加碼480組100萬元及800組10萬元大、小紅包，今彩539頭獎加碼至1000萬元，這是今彩539開賣以來，首度在春節加碼，「賓果賓果」獎金也有加碼。春節加碼活動2月12日至3月3日止。

台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，天天都有機會成為億萬富翁，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。

春節加碼期間，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（大、小紅包獎號互不重複），民眾購買的每1注大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即中「春節大紅包」獎項，同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項，「春節大紅包」共有480組，每組獎金100萬元，「春節小紅包」共有800組，每組10萬元。

很受消費者喜愛、上市至今邁入第20年的今彩539，這回也首次舉辦春節加碼，不僅自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。

謝志宏表示，彩迷很喜歡今彩539，經銷商敲碗春節加碼也納入今彩539以回饋彩迷，他們也發現今彩539銷售成績很穩定，基本盤逐年成長，主要是因為今彩539的頭獎中獎率57萬分之1，相對易中，而且天天開獎。

BINGO BINGO賓果賓果則從2月27日至3月3日共5天，「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO 賓果賓果玩法多元、娛樂性高，獲得不少上班族及崇尚快時尚民眾的喜愛，預計也將為民眾提供新春小過年的購券樂趣。

台彩透露，BINGO BINGO去年春節加碼的都市傳說「電選3星4倍10期」的高中獎率，今年加碼方案同樣可以成就這項都市傳說。