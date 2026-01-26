查公車路線、時間更準確！雙北AI站長升級了 連遺失物都能問

輝達落腳北士科，市長蔣萬安打造AI城市，雙北公車去年快閃推「AI站長阿明」後，已經有數百人體驗，今起升級版上路，除站點擴增到20處，相較民眾自行上Google查詢公車路線，AI站長還能提供幾分鐘後離到站，更精準規畫旅運時間，甚至若有遺失物，忘記搭哪路公車，也可求助AI站長。

民眾關心的個資問題，系統開發單位表示，AI公車站長的QRcode是定位在設站的站點，查詢的民眾不會被定位，不會有個資疑慮。

雙北交通局及北市公共運輸處，提出AI技術建構虛擬公車站長構想，由北市公車聯營管理委員會及新北市公共汽車客運商業同業公會，首創全世界開發的人工智慧（AI）公車服務，去年8月11日快閃一周，已吸引300多位民眾體驗。

依照使用者的反饋意見，交通局今天表示，雙北「AI公車站長阿明」升級版從今天起至2月13日為期3週，在雙北20個公車站點試辦。

民眾想要查詢公車路線，可以掃描AI站長的QRcode，可以中英文詢問，不僅使用介面更直觀，民眾掃描候車亭上的QRcode以口語詢問，就可以快速獲取搭乘公車的相關資訊，本次優化「語意辨識及答題正確率提升」、「直覺的使用介面」、「多路線方案及預估到站時間」、「旅程詳細資訊」不用上車後再詢問駕駛長。

至於這次AI公車站長駐點的20個雙北站位，都是過去公車駕駛長比較常被詢問的候車站，包括台北市政府（松壽）（往西）、捷運大安站（信義）（往西）、捷運西門站（往北）、捷運西門站（往南）、捷運南京復興站（往西）、捷運民權西路站（往東）、民權中山路口（往東）、台北小巨蛋（往南）、台電大樓（往北）、台大醫院（往北）。

新北市的站點包括捷運淡水站（往東）、捷運蘆洲站（往北）、捷運輔大站（往西）、捷運永寧站（往北）、捷運七張站（往北）、新北板橋公車站（第一月台）（往北）、林口轉運站（第一月台）（往北）、區民廣場（往東）、恩主公醫院（往西）、汐止 （往東）。