兒少68%曾使用化妝品 立委建議應有專業指引

近年來，兒少接觸保養品、化妝品的年齡明顯下降，但市售許多產品成分，未必適合兒少的肌膚，若長期不當使用，恐對健康造成影響。對此，立委林月琴26日召開記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，並邀請皮膚科醫師蔡文騫提供專業建議。

根據兒少自主進行的調查顯示，兒少接觸與使用化妝品的情況相當普遍，有68%的受訪者表示曾使用化妝品，其中高中／職學生接近八成，國小生也有一半曾使用；多數兒少在8至13歲就開始接觸化妝品，甚至有11.5%在7歲以前就已使用。

兒少美妝資訊主要源自實體美妝店的廣告與促銷DM，占45%，顯示商業通路影響甚深。多數兒少缺乏足夠判斷能力，僅兩成自認能分辨化妝品品質，即便是高中生，也有七成五表示需要查資料才能判斷，更有高達六成受訪者不確定產品是否適合自己的膚質，凸顯使用行為與風險認知之間的落差。

林月琴表示，兒少使用的產品，需要和成人不同的安全標準與使用指引。歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）最新評估指出，常見抗痘成分「水楊酸」在成人濃度下，可能傷害兒童皮膚。

此外，許多兒少仰賴社群媒體獲取美妝資訊，美國小兒科醫學會的研究也顯示，熱門影片中的推薦產品常含多種刺激或致敏成分。再加上兒少自行跨境購買彩妝，若缺乏辨識能力，更容易面臨健康隱憂。

林月琴指出，她兩個月前已針對此題質詢衛福部，部長承認，現行《供兒童使用之化粧品安全指引》僅供廠商參考，並未針對家長與兒少設計。她呼籲，衛福部應制定友善選購指引，將專業成分轉化為一般消費者易懂的說明，並推廣適合兒少的保養、化妝及清潔教育。

立委賴惠員指出，衛福部針對「醫療器材」在網路上的販售雖有管控機制，但最新的調查報告卻血淋淋地證實，這道防線在實務執行上存在巨大破口。目前青少年依然能輕易在社群軟體、拍賣平台上，購得未經核可、甚至可能含有重金屬的廉價產品。

對此，賴惠員強烈要求衛福部不應被動等待檢舉，必須改採主動出擊的策略，針對網路非法銷售管道進行掃蕩，確實填補監管漏洞，避免劣質產品持續傷害孩子的角膜與健康。

此外，賴惠員也點名教育部應正視學生使用美妝用品的趨勢，不應再抱持「視若無睹」的態度。學校作為教育第一線，既然無法完全阻擋趨勢，更應承擔起教育責任，積極教導學生如何辨識產品成分、了解化妝品對發育期的影響，以及正確的清潔保養觀念。

台灣桃湛公民培力協會榮譽理事長、國小教師鄒新猷表示，寒假期間不少學生出國旅遊，帶回的卻不再只是零食與玩具，還包含彩妝與保養品。調查顯示，化妝行為已成為國高中校園常態，甚至影響國小學童，孩子普遍有化妝的需求與習慣，卻缺乏選購與使用的能力。

鄒新猷指出，目前衛福部指引是為業者設計，無法協助家長與孩子理解產品風險，學校即使想教，也缺乏合適教材與制度，導致校園往往以管理取代教育，忽略學生的實際需求。呼籲政府推出「白話版」選購指南、將美妝安全與清潔納入教育課程，並要求藥妝通路銷售產品給青少年時，提供衛教資訊。

皮膚專科醫師蔡文騫指出，兒童與青少年的皮膚較成人薄，更容易被化學物質滲透，使用化妝品時也更容易影響健康。臨床上，化妝品可能引發刺激性或過敏性皮膚炎，甚至加重異位性皮膚炎與氣喘等過敏疾病；部分劣質產品中的塑化劑、染料或重金屬成分，長期使用也可能干擾發育。

研究顯示，若有好的指導教育，青年使用化妝品的安全性可大幅提升。蔡文騫醫師強調，皮膚科醫學會願意和官、學、產界一起合作，針對青少年化妝品議題，進行更多研究與教育。