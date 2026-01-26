男童胸腔積液多年 患全球不到百例罕見疾病 北榮精準治療助重返校園

詹小弟4歲時出現呼吸困難，肋膜積液不斷惡化等症狀，但直到2年前才確診為罕見的「卡波西樣淋巴管瘤」（KLA），經台北榮總兒醫團隊精準診斷治療，如今10歲的他可以正常上學，喜歡打籃球，恢復健康生活。台北榮總表示，卡波西樣淋巴管瘤自2014年被發現後，目前全球患者不到100例，且症狀多元，患者常在不同科別接受治療，恐會延誤病情，呼籲民眾、醫師應提高警覺。

收治詹小弟的台北榮總兒童醫學部兒童血液腫瘤科主任顏秀如說，卡波西樣淋巴管瘤（KLA）為一種全球罕見，但致死率高的良性淋巴管異常增生疾病。雖然良性，但病程常侵犯多個器官並具侵襲性，包括縱膈腔100%會被侵犯、80%會侵犯肺內及肋膜，侵犯脾臟、骨頭及凝血功能機率各占50%，另有40%會侵犯皮膚，由於患者常合併消耗性凝血病變，多死於呼吸衰竭或大量出血。

患者在臨床上除了呼吸喘促、出血，也常見暗紫至紅色皮膚病灶，胸腔內可見肋膜積液或心包膜積液，腹腔中可見脾臟多處囊腫；也時常侵犯骨骼系統，出現蝕骨性病變及嚴重骨鬆，因全球病例數量極少，甚至連發生率都難以統計。依國際案例系列研究顯示，卡波西樣淋巴管瘤常侵犯兒童與青少年，受影響年齡中位數為6.5歲，在沒有治療下，5年存活率只有51%，整體存活率更只有34%。

詹小弟於產前超音波已發現肋膜積液，剖腹產出生後，接受肋膜積液引流，病況穩定後出院，且出生時已觀察到皮膚特殊病灶。但直到4歲時，詹小弟跌倒至他院住院檢查，影像檢查意外發現，雙側肋膜積液仍然存在；於外院住院再度接受肋膜積液引流，皮膚病灶病理切片疑似血管瘤，開始使用血管瘤藥物治療，經兩年持續用藥，但肋膜積液逐漸變多、呼吸逐漸惡化、喘促明顯至北榮求診。

顏秀如經詳細病史詢問及查閱影像，懷疑詹小弟罹患罕見淋巴管異常增生，迅速安排住院接受多專科團隊協助詳細檢查，包括抽血、肋膜液引流及檢測、胸部核磁共振造影、皮膚切片及次世代體細胞基因突變檢測，確認是罕見淋巴管異常增生的「卡波西樣淋巴管瘤」（KLA）。

詹小弟除抽血顯見血栓指數異常、大量粉紅色的乳狀胸腔積液、肺內有異常淋巴管組織外，脾臟也出現多處囊腫，及胸椎及腰椎多處呈現蝕骨性病灶至嚴重骨鬆。

顏秀如說，詹小弟於2023年8月確診後，開始接受mTOR抑制劑與靜脈注射雙磷酸鹽治療，目前呼吸狀況明顯改善、肋膜積液顯著減少、肺功能進步明顯，脾臟囊腫幾乎消失，骨密度指數已恢復正常。如今，詹小弟可以開心正常上學，參加學校體育課也沒有任何困難。

詹爸爸說，兒子之前在他院時，胸腔積水約600CC，治療方式就是與疾病共生，當超過600CC就抽取積水，但心想如此下去不是辦法，而找到台北榮總對症治療，現在兒子十分活潑，喜歡打籃球，謝謝北榮團隊的照顧。

另一位23歲楊同學，同樣於4、5歲開始發病，並自民國101年、約9歲開始出現反覆不明原因的胸水於多家醫院求診，直至13歲因呼吸喘於北榮住院，並伴隨血小板低下及血胸入住加護病房，經多團隊詳細檢查，發現患有嚴重消耗性凝血病變、胸腔出現大量積血、雙肺內有異常淋巴管組織，及脊椎也出現多處病灶，確認為患有罕見的卡波西樣淋巴管瘤。

北榮小兒外科主任劉君恕說，楊同學的爸媽在她5歲時來到門診，當時直接拉了皮箱來，當解釋完病情後，想讓家屬回去考慮，但爸媽說不用考慮，他們已受不了了，希望直接治療，當時楊同學的病情已是心臟積水、肋膜積水。

當時楊同學呼吸及凝血狀況不佳，曾使用過多次化學藥物vincristine、mTOR抑制劑，但疾病改善不盡理想，仍需反覆輸血以減少生理期的出血不止。自111年使用自費標靶藥物MEK抑制劑後，呼吸狀況大為改善且凝血功能病變已完全恢復正常，目前已回歸正常大學生活。

楊同學說，很開心可以恢復正常生活，感謝北榮的照顧，因為小時候生病時，必須常常回診就醫，不能與其他小朋友正常上下學，且由於肺積水關係，晚上不能好好躺著睡覺，因為躺著須用力呼吸，睡著時就無法呼吸，感覺十分辛苦，直到現在晚上睡覺需要呼吸器，才能讓肺部擴張，正常呼吸睡覺。

卡波西樣淋巴管瘤（KLA）症狀複雜、多元，診斷時多仰賴臨床醫師敏銳度。顏秀如透過抽血數值、影像檢查及病理切片綜合判斷確診。此疾病不會自行緩解，只透過肋膜積液引流並無法緩解肋膜積液的產生。國際上目前綜合使用mTOR抑制劑、雙磷酸鹽，或MEK抑制劑、類固醇、安可平化學藥物治療，以增加病患存活率。若使用雙磷酸鹽治療骨病變，應合併於兒童牙科檢查追蹤。