青少年容貌焦慮 近8成高中生曾經化妝 立委：亂買彩妝品恐藏危機

容貌焦慮在社群時代日益嚴重，青少年追求「完美外貌」，甚至沒化妝就不敢出門。去年底，食藥署公布最新化妝品檢驗報告中，有20項化妝品爆出含工業用色素「蘇丹紅」，家長團體憂心劣質化妝品中的有害物質，可能破壞青少年的皮膚、甚至影響荷爾蒙。

立法委員林月琴今日與立法委員賴惠員、台灣桃湛公民培力協會共同召開記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，呼籲政府正視青少年美妝問題，除了教育皮膚健康與安全知識，市售化妝品的標示也應該納入青春期適用範圍。尤其，網購發達再加上自行跨境購買彩妝，若缺乏辨識能力，更容易面臨健康隱憂。

台灣桃湛公民培力協會榮譽理事長、國小教師鄒新猷表示，根據兒少自主進行的調查顯示，兒少接觸與使用化妝品的情況相當普遍，有68%的受訪者表示曾使用化妝品，其中高中/職學生接近八成，國小生也有一半曾使用。而多數兒少在8至13歲就開始接觸化妝品，甚至有11.5%在7歲以前就已使用，化妝已經是兒少日常。

另外，兒少美妝資訊主要源自實體美妝店的廣告與促銷DM，占45%，顯示商業通路影響甚深。鄒新猷指出，在使用比例偏高的情況下，多數兒少卻缺乏足夠的判斷能力，僅二成自認能分辨化妝品品質，即便是高中生，也有七成五表示需要查資料才能判斷，更有高達六成受訪者不確定產品是否適合自己的膚質，凸顯使用行為與風險認知之間的落差。

林月琴表示，兒少使用的產品，需要和成人不同的安全標準與使用指引，因為成分和濃度不一樣。歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）最新評估指出，常見抗痘成分「水楊酸」在成人濃度下，可能傷害兒童皮膚。青少年應謹慎化妝，尤其兒童皮膚細嫩、發育未成熟，化妝或使用不當保養品易引起過敏。

林月琴指出，二個月前已針對此題質詢衛福部，部長石崇良承認，現行「供兒童使用之化粧品安全指引」僅供廠商參考，並未針對家長與兒少設計。衛福部應制定友善選購指引，將專業成分轉化為一般消費者易懂的說明，並推廣適合兒少的保養、化妝及清潔教育。

衛福部食藥署品質監督管理組副組長陳映樺表示，在化粧品的產品管理面，已經頒布了供兒童使用的指引，確實是給廠商使用，旨為規範業者成分取捨以及標示，例如兒童不得使用、成人監督使用等，讓家長判斷跟選擇。宣導方面，也編製了「粧點青春 完美GO粧」提供肌膚護理秘訣，這些資訊可提供給教育部，融入學校教育，協助兒少建立自信與正確的自我表達。

皮膚專科醫師蔡文騫提醒，兒童與青少年的皮膚較成人薄，更容易被化學物質滲透，使用化妝品時也更容易影響健康。臨床上，化妝品可能引發刺激性或過敏性皮膚炎，甚至加重異位性皮膚炎與氣喘等過敏疾病；部分劣質產品中的塑化劑、染料或重金屬成分，長期使用也可能干擾發育。