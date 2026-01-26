快訊

首屆金繪獎入圍名單出爐 「台灣兒童文學點子王」曹俊彥獲特別貢獻獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第1屆金繪獎特別貢獻獎得主曹俊彥。圖／曹俊彥提供
第1屆金繪獎特別貢獻獎得主曹俊彥。圖／曹俊彥提供

文化部今天公布首屆金繪獎入圍名單，並宣布有「台灣兒童文學界點子王」美譽的曹俊彥獲首屆特別貢獻獎。 文化部長李遠表示，繪本是能讓孩子親近閱讀及藝術的第一步，也是能加速被外譯的創作類型。希望透過金繪獎鼓勵繪本創作，讓台灣的好故事持續被世界看見。

文化部去年推出首屆國家級繪本獎項「金繪獎」，共428件作品踴躍參賽。歷經3個月初審及複審，今日揭曉入圍名單，共24件作品入圍。最終得獎名單預計於4月下旬頒獎典禮現場公布。

首屆金繪獎「特別貢獻獎」由被譽為「台灣兒童文學界點子王」的曹俊彥獲得，評審團表示，曹俊彥在編輯與創作崗位上深耕60多年，即使在物資貧乏的年代，仍不屈於有限資源，運用印刷色彩、圖案設計、廣泛題材，引領讀者超越現實條件的束縛，創作出豐碩、精采多元的繪本作品，對台灣繪本發展有卓著的貢獻。

針對總體參賽趨勢，評審團指出，今年為金繪獎的第1屆，吸引眾多創作者與編輯報名，創作題材多元，競爭相當激烈，歷經來回討論，才從大量作品中選出具創新性與整體完成度的入圍作品。而「跨域應用獎」經審慎評估後，決議從缺，期待往後繪本的跨域轉譯與創作，可突破既有框架，帶來如獲新生的驚喜。

「繪本新人獎」對創作者而言具關鍵意義，足以成為職業生涯的重要起點。評審團指出，本次入圍作品展現創作者可觀的發展潛力，題材選擇與表現形式也具實驗性與開創性，多件作品在敘事觀點與風格語彙令人耳目一新。

「繪本編輯獎」入圍作品題材包含生態步道及山林守護觀念、偏鄉服務者傳記及詩作轉譯為當代繪本，展現出編輯在選題與企劃的主導判斷，以及與創作者溝通互動、資料蒐整、資源整合等實質投入。「年度繪本獎」評選則著重繪本原創性與啟發性，主題內容完整流暢、藝術技巧純熟、風格獨特，能透過圖文敘事詮釋概念，本次入圍作品在議題及藝術表現，別具探索與創新精神。

李遠表示，繪本是能讓孩子親近閱讀及藝術的第一步，也是能加速被外譯的創作類型。為持續向下扎根、支持我國原創繪本發展及豐沛創作能量，文化部逐步推動「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「金繪獎」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」等系統性政策，透過國家級獎項、相關獎勵措施、培力輔導及出版媒合，建構挖掘新人、創作培力、出版、推廣行銷的完整支持體系，並以「下一本書獎勵」，提供「繪本新人獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」得主60萬元創作獎勵金，鼓勵獎項得主踴躍申請，繼續投入繪本創作，讓台灣的好故事持續被世界看見。

● 金繪獎入圍及得獎作品將接續辦理主題特展、線上線下書展等一系列推廣活動，相關資訊將陸續公布於文化部繪本及圖文書主題網（https://picturebook.moc.gov.tw/

