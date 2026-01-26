整合極端氣候與健康治理 環衛雙部長聯席會今召開

環境部長彭啓明今與衛福部長石崇良，於環境部召開首次「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」的第一次聯席會議。彭啓明表示，本次聯席會代表環境治理和國民健康的深度整合，創建永續健康的決心。

本次「雙部長聯席會議」於早上10點召開，總統府副秘書長、委員會委員、顧問等均受邀到場。彭啓明致詞表示，極端氣候對國人健康帶來嚴重威脅，不只高溫，近期低溫也被廣泛重視，而過去低溫對國人健康的提醒也有所不足，去年10月環境部與衛福部已籌組成立「空氣汙染與健康影響專家諮詢會」，至今也已召開了2次會議。

彭啓明表示，賴總統賦予兩個委員會重要使命，包含氣候變遷、永續、長壽健康，這次聯席會也代表環境治理和國民健康的深度整合，創建永續健康的決心。

石崇良則表示，影響健康的因素除了醫療照護和先天體質外，也包含社會決定因子，因為生活環境與健康事息息相關的，例如天氣變化等，近年極端高溫帶來中暑、熱衰竭，也改變了病媒的生態；低溫帶來氣喘與心血管疾病惡化，環境與慢性病的疊加，對國人健康事很大的挑戰。

石崇良以空汙為例，癌症是國人連續43年的10大死因之首，其中肺癌死亡率雖獲得改善，但發生率仍持續上升，氣候變遷與大環境威脅下，單一部門難以因應接踵而來的挑戰，今天的聯席會代表健康也納入國家氣候治理的決心。