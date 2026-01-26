快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

整合極端氣候與健康治理 環衛雙部長聯席會今召開

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明、衛福部長石崇良等，今首度召開雙部長聯席會議，就極端氣候與國人健康進行整合式討論。圖／截取自環境部直播頻道
環境部長彭啓明、衛福部長石崇良等，今首度召開雙部長聯席會議，就極端氣候與國人健康進行整合式討論。圖／截取自環境部直播頻道

環境部長彭啓明今與衛福部長石崇良，於環境部召開首次「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」的第一次聯席會議。彭啓明表示，本次聯席會代表環境治理和國民健康的深度整合，創建永續健康的決心。

本次「雙部長聯席會議」於早上10點召開，總統府副秘書長、委員會委員、顧問等均受邀到場。彭啓明致詞表示，極端氣候對國人健康帶來嚴重威脅，不只高溫，近期低溫也被廣泛重視，而過去低溫對國人健康的提醒也有所不足，去年10月環境部與衛福部已籌組成立「空氣汙染與健康影響專家諮詢會」，至今也已召開了2次會議。

彭啓明表示，賴總統賦予兩個委員會重要使命，包含氣候變遷、永續、長壽健康，這次聯席會也代表環境治理和國民健康的深度整合，創建永續健康的決心。

石崇良則表示，影響健康的因素除了醫療照護和先天體質外，也包含社會決定因子，因為生活環境與健康事息息相關的，例如天氣變化等，近年極端高溫帶來中暑、熱衰竭，也改變了病媒的生態；低溫帶來氣喘與心血管疾病惡化，環境與慢性病的疊加，對國人健康事很大的挑戰。

石崇良以空汙為例，癌症是國人連續43年的10大死因之首，其中肺癌死亡率雖獲得改善，但發生率仍持續上升，氣候變遷與大環境威脅下，單一部門難以因應接踵而來的挑戰，今天的聯席會代表健康也納入國家氣候治理的決心。

彭啓明 低溫 石崇良

延伸閱讀

花蓮光復洪災淤積砂土達百萬噸 彭啓明：花費30億元分類去化

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

台中榮總醫材商動手術爭議 衛福部長石崇良：成立專案小組嚴查、嚴辦

相關新聞

南迴第一眼消失了！台東縣界地景「海的啟航」忍痛拆除走入回憶

南迴公路台東達仁段與屏東縣界處的地景意象「海的啟航」，近日被不少用路人發現「突然消失」，原本醒目的大型藝術裝置已不見蹤影...

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特...

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其...

好運連發！萊爾富統一發票開出頭獎20萬 第3位台積電股票得主1/28揭曉

好運接力降臨萊爾富。114年11-12月期統一發票於25日開獎，萊爾富門市再度傳出中獎捷報，開出頭獎獎金20萬元，中獎者...

本周兩波冷空氣轉雨降溫 北宜明防大雨周四全台乾冷探11度

又要變天了，中央氣象署技正朱美霖上午指出，未來一周受兩波冷空氣、降雨影響，迎風面地區以及中部、南部山區都有局部降雨，明天...

整合極端氣候與健康治理 環衛雙部長聯席會今召開

環境部長彭啓明今與衛福部長石崇良，於環境部召開首次「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」的第一次聯席會議。彭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。