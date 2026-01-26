快訊

中榮嘉義分院推正前開髖關節手術 75歲婦術後當天即可下床

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉榮骨科微創技術助長輩重拾行動力，７旬婦人術後4天出院。圖／中榮嘉義分院提供
嘉榮骨科微創技術助長輩重拾行動力，７旬婦人術後4天出院。圖／中榮嘉義分院提供

隨著人口老化及生活型態改變，髖關節退化、股骨頭壞死等疾病，已成為影響高齡族群行動能力的重要原因。75歲楊姓婦人長期飽受髖部疼痛之苦，不僅上下樓梯困難，日常生活也須仰賴止痛藥維持。中榮嘉義分院骨科醫師賴彥博評估後，楊婦接受「正前開人工髖關節置換手術（DAA）」，術後當天即能在助行器輔助下下床行走，復原進程明顯加快，住院約3至4天即出院，重新找回行動自主人生。

賴彥博表示，傳統人工髖關節置換手術多採後側或側方路徑，過程中需切開部分肌肉或肌腱，術後肌肉修復期較長，並可能增加關節脫臼風險，住院期約5至7天。相較之下，「正前開路徑」是利用人體天然肌肉間隙進入關節腔，手術中不需切斷臀部主要肌群，能最大程度保留肌肉完整性，讓患者術後疼痛感降低、關節穩定度提升，有助於早期下床活動與復健。

賴彥博說，正前開人工髖關節置換術如同「撥開門簾進入室內，而非拆門而入」，因肌肉與肌腱得以完整保留，患者在術後初期即可感受到行動負擔減輕。此外，正前開手術在精準度上也具優勢，透過術中X光即時導引，確保人工關節置放於最佳位置，有效降低術後出現長短腳風險。由於周邊肌肉包覆良好，患者術後對於姿勢與動作限制相對較少，更有利於回歸日常生活。

賴彥博提醒，雖然正前開人工髖關節置換術具備傷口較小、出血量少、住院天數短等優點，但對醫師手術經驗與技術要求較高，部分骨質嚴重疏鬆或體型肥胖患者，手術難度相對增加。病患在決定手術前，應與醫療團隊充分溝通，依個人身體狀況與生活需求選擇合適治療方式，透過微創技術與精準醫療進步，協助長輩在最短時間內重拾行動力。

醫師賴彥博採正前開路徑置換人工髖關節，不傷肌群復原快。圖／中榮嘉義分院提供
醫師賴彥博採正前開路徑置換人工髖關節，不傷肌群復原快。圖／中榮嘉義分院提供
正前開人工髖關節置換術，因肌肉與肌腱得以完整保留，患者在術後初期即可感受到行動負擔減輕。圖／中榮嘉義分院提供
正前開人工髖關節置換術，因肌肉與肌腱得以完整保留，患者在術後初期即可感受到行動負擔減輕。圖／中榮嘉義分院提供

手術 患者 醫師

