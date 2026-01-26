彰化長者皮蛇疫苗改下午登記仍擠爆 衛生所徹夜排隊、代排喊價

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，今啟動新的預約登記制度，原本為避免長者在寒夜排隊，將登記時間調整為下午1點半開始，未料仍擋不住搶打人潮，各地衛生所一早就出現長隊。有民眾昨晚7點多就到場排隊，也出現家人輪流接力排隊的情形，上午10點半前彰化南西北區衛生所排隊人數即已達額滿。

彰化縣疫苗名額是依各鄉鎮65歲以上人口比例分配，彰化市南西北區名額最多，吸引大量民眾湧入。排在最前頭的一對夫妻表示，上周清晨7點多到場時已無名額，得知今天雖下午才發號碼牌，仍擔心再度向隅，乾脆前一晚就來等候。

現場也可見不少年輕人代替家中長輩排隊，也有正值帶狀疱疹發病、已結痂的民眾，先請家人代排再到場接手，現場甚至傳出有人以每人500元代價請人代排，引發議論，因等待時間長，民眾多以滑手機、看書打發時間。

縣府衛生局長葉彥伯指出，縣府此次自購2萬劑疫苗，可提供1萬名設籍滿一年以上的長者完成兩劑完整接種；低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助、隨到隨打，會另行預留名額；一般長者僅需自付6000元，其餘費用由縣府吸收。

若現場預約額滿，將同步受理候補登記，未來若低收或中低收入戶長者未完成施打，釋出的名額將優先通知候補民眾。