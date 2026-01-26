台東永續旅遊跑很快！10家業者拿下GTS好旅行標章 全台最多

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣去年共有10家觀光業者取得國際認證的「好旅行標章（GTS）」，不僅是全台最多縣市，近2年成長速度也名列前段班，顯示推動永續觀光上已逐步開花結果。圖／台東縣政府提供
永續旅遊不只是口號，台東已經走在前面。根據 Sustainable Travel Taiwan 公開資料，台東縣去年共有10家觀光業者取得國際認證的「好旅行標章（GTS）」，不僅是全台最多縣市，近2年成長速度也名列前段班，顯示推動永續觀光上已逐步開花結果。

縣長饒慶鈴表示，隨著國際旅遊市場越來越重視環境與責任旅遊，取得具公信力的永續認證，有助於建立清楚、可信賴的目的地形象，吸引重視深度體驗與在地文化的旅客，提升整體旅遊品質與停留價值，符合台東縣慢旅遊的核心價值。

此次取得標章的業者中，「晉領賞鯨」與「布客森林民宿」正式通過銀級認證；「夏卡爾民宿」、「奧麗雅安莊園民宿」、「竹湖山居」及「大地穗日1號至4號民宿」也完成查核程序，展現在地產業與國際永續旅遊標準接軌的成果。

布客森林民宿負責人潘興華分享表示，對微型旅宿而言，導入國際永續查核是一段重新檢視經營初衷的過程，從節能節水、支持在地採購，到向旅客分享更深入的旅遊資訊，都必須被具體記錄與檢視，雖然準備過程繁複，卻也更清楚理解每一個經營選擇的意義。

縣府觀光發展處指出，GTS 好旅行標章查核標準嚴謹、門檻高，對中小型業者是一大挑戰，未來將持續投入輔導資源，協助更多業者加入，朝「台東慢旅」品牌穩健前進，讓永續不只是政策，而是日常經營的一部分。

永續 民宿 台東

