好運連發！萊爾富統一發票開出頭獎20萬 第3位台積電股票得主1/28揭曉
好運接力降臨萊爾富。114年11-12月期統一發票於25日開獎，萊爾富門市再度傳出中獎捷報，開出頭獎獎金20萬元，中獎者僅消費110元，即幸運抱回高額獎金。
萊爾富指出，本期11-12月期統一發票頭獎中獎號碼為「78125249」，幸運門市落在苗栗縣泰安鄉錦水村，再次驗證「小額消費也能創造大驚喜」。除發票中獎喜訊外，萊爾富近期推出的「馬年福袋抽股票」活動同樣引發高度關注，百元就有機會抽中台積電股票，吸引大量消費者參與。
活動自開跑以來已透過兩波直播抽獎，誕生2位台積電股票幸運得主。第三波公開直播抽獎預計於1月28日下午3點登場，將在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行，邀請消費者線上共同見證好運降臨，為農曆年前消費市場再添話題熱度。
此外，即日起至2026年6月30日，持聯邦信用卡、金融卡，或以Hi Pay、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡至萊爾富消費，天天享不限金額5%現折優惠，日常消費也能享受回饋小確幸。
