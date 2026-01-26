花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特別獎、2張200萬元特獎，以及3張雲端發票專屬獎100萬元，總計8名幸運兒誕生。其中最吸睛的是，有民眾僅花23元就抱走1,000萬元，還有人只用1元加購購物袋，就幸運中得100萬元，堪稱史上最幸運！

統一超商統計，3位千萬得主分別出現在新竹市東區7-ELEVEN富首門市，消費59元購買握便當；台中市南屯區7-ELEVEN精福門市，花23元買泡麵；以及桃園市觀音區7-ELEVEN大益門市，花49元購買茶葉蛋等鮮食。2位200萬元特獎得主，則分別在桃園市八德區7-ELEVEN振裕門市消費116元購買飲品與菠蘿麵包，以及台北市大安區7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。

此外，3位雲端發票專屬獎100萬元得主同樣令人稱羨，包括新北市中和區7-ELEVEN聖武門市花35元買甜點、高雄市路竹區7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品與民生用品，以及宜蘭市7-ELEVEN宜莊門市僅花1元加購購物袋就中百萬。

7-ELEVEN提醒，使用OPENPOINT會員載具或曾至門市消費的民眾，務必儘快對獎。千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，並可選擇將獎金儲值至指定支付工具，最高享有10%回饋。

響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN另推出uniopen會員載具抽獎創造第2次中獎機會，每期加碼抽4,000,000點OPENPOINT，本期已於115年1月25日開獎，至115年2月28日止可至發票日誌橘色「uniopen會員載具抽獎」查詢。發票存入OPENPOINT APP，中獎後可將六獎200元、雲端獎800元及500元發票，至「行動隨時取」兌換CITY飲品等逾30款商品，獎金最高放大2倍。