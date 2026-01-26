快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第2次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第2次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特別獎、2張200萬元特獎，以及3張雲端發票專屬獎100萬元，總計8名幸運兒誕生。其中最吸睛的是，有民眾僅花23元就抱走1,000萬元，還有人只用1元加購購物袋，就幸運中得100萬元，堪稱史上最幸運！

統一超商統計，3位千萬得主分別出現在新竹市東區7-ELEVEN富首門市，消費59元購買握便當；台中市南屯區7-ELEVEN精福門市，花23元買泡麵；以及桃園市觀音區7-ELEVEN大益門市，花49元購買茶葉蛋等鮮食。2位200萬元特獎得主，則分別在桃園市八德區7-ELEVEN振裕門市消費116元購買飲品與菠蘿麵包，以及台北市大安區7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。

此外，3位雲端發票專屬獎100萬元得主同樣令人稱羨，包括新北市中和區7-ELEVEN聖武門市花35元買甜點、高雄市路竹區7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品與民生用品，以及宜蘭市7-ELEVEN宜莊門市僅花1元加購購物袋就中百萬。

7-ELEVEN提醒，使用OPENPOINT會員載具或曾至門市消費的民眾，務必儘快對獎。千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，並可選擇將獎金儲值至指定支付工具，最高享有10%回饋。

響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN另推出uniopen會員載具抽獎創造第2次中獎機會，每期加碼抽4,000,000點OPENPOINT，本期已於115年1月25日開獎，至115年2月28日止可至發票日誌橘色「uniopen會員載具抽獎」查詢。發票存入OPENPOINT APP，中獎後可將六獎200元、雲端獎800元及500元發票，至「行動隨時取」兌換CITY飲品等逾30款商品，獎金最高放大2倍。

同時，2025年9～10月期仍有近18萬張uniopen會員載具中獎發票尚未列印，其中還包含1張100萬元雲端發票尚未領取。7-ELEVEN呼籲民眾於115年3月5日前，持OPENPOINT APP至門市ibon列印並完成兌獎，別讓財神爺擦身而過。

統一超商最新一期2025年11～12月統一發票中獎資訊一次看。圖／7-ELEVEN提供
統一超商最新一期2025年11～12月統一發票中獎資訊一次看。圖／7-ELEVEN提供
統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當就中獎。圖／7-ELEVEN提供
統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當就中獎。圖／7-ELEVEN提供

雲端發票 載具

延伸閱讀

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

607元買食材中千萬！全聯11、12月統一發票獎落這縣市

財神爺來了！114年11-12月期統一發票開獎 千萬特別獎號「97023797」

挨轟統一發票獎金4年少給86億元 財政部：法律解讀差異

相關新聞

南迴第一眼消失了！台東縣界地景「海的啟航」忍痛拆除走入回憶

南迴公路台東達仁段與屏東縣界處的地景意象「海的啟航」，近日被不少用路人發現「突然消失」，原本醒目的大型藝術裝置已不見蹤影...

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特...

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其...

健保滿意度92%創高 專家：仍有多處待改革

根據衛福部健保署調查，去年民眾對健保滿意度百分之九十二，創新高，不滿意度逐年下降，去年百分之六，為健保開辦以來最低。但專...

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

明天溫度持續回暖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台300...

看霍諾德爬101心悸、冒冷汗？中醫曝「大腦啟動警報」 3穴位放鬆情緒

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日成功挑戰徒手攀爬台北一○一，達成「不可能的任務」，無論你用何種方式觀看直播，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。