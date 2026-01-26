快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

是你嗎？在7-ELEVEN 花23元買泡麵中千萬！1元買購物袋中百萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

7-ELEVEN本期統一發票再開出高額中獎名單。財政部26日公布2025年11、12月統一發票開獎結果，7-ELEVEN統計共出現8名中獎者，其中一名消費者僅花23元購買泡麵就中得1,000萬元特別獎；另有一名雲端發票專屬獎得主則以1元加購購物袋，獲得100萬元。

7-ELEVEN指出，本期共有3張1,000萬元特別獎。包括新竹市東區「富首門市」消費者以59元購買握便當中獎；台中市南屯區「精福門市」消費者花23元購買泡麵中獎；桃園市觀音區「大益門市」消費者則以49元購買茶葉蛋等鮮食中獎。

200萬元特獎則開出2張，分別為桃園市八德區「振裕門市」顧客，花116元購買飲品、菠蘿麵包；以及台北市大安區「禾光門市」顧客以20元購買報紙中獎。

本期亦開出3張雲端發票專屬獎100萬元，中獎者包括新北市中和區「聖武門市」消費者以35元購買甜點；高雄市路竹區「合行門市」顧客花175元購買飲品與民生用品；以及宜蘭市「宜莊門市」顧客以1元加購購物袋。

消費 顧客 統一發票

延伸閱讀

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

607元買食材中千萬！全聯11、12月統一發票獎落這縣市

財神爺來了！114年11-12月期統一發票開獎 千萬特別獎號「97023797」

曾年賺5億！這款本土泡麵低調回歸 網讚：味道驚豔、麵條量多

相關新聞

南迴第一眼消失了！台東縣界地景「海的啟航」忍痛拆除走入回憶

南迴公路台東達仁段與屏東縣界處的地景意象「海的啟航」，近日被不少用路人發現「突然消失」，原本醒目的大型藝術裝置已不見蹤影...

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特...

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其...

健保滿意度92%創高 專家：仍有多處待改革

根據衛福部健保署調查，去年民眾對健保滿意度百分之九十二，創新高，不滿意度逐年下降，去年百分之六，為健保開辦以來最低。但專...

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

明天溫度持續回暖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台300...

看霍諾德爬101心悸、冒冷汗？中醫曝「大腦啟動警報」 3穴位放鬆情緒

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日成功挑戰徒手攀爬台北一○一，達成「不可能的任務」，無論你用何種方式觀看直播，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。