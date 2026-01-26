是你嗎？在7-ELEVEN 花23元買泡麵中千萬！1元買購物袋中百萬
7-ELEVEN本期統一發票再開出高額中獎名單。財政部26日公布2025年11、12月統一發票開獎結果，7-ELEVEN統計共出現8名中獎者，其中一名消費者僅花23元購買泡麵就中得1,000萬元特別獎；另有一名雲端發票專屬獎得主則以1元加購購物袋，獲得100萬元。
7-ELEVEN指出，本期共有3張1,000萬元特別獎。包括新竹市東區「富首門市」消費者以59元購買握便當中獎；台中市南屯區「精福門市」消費者花23元購買泡麵中獎；桃園市觀音區「大益門市」消費者則以49元購買茶葉蛋等鮮食中獎。
200萬元特獎則開出2張，分別為桃園市八德區「振裕門市」顧客，花116元購買飲品、菠蘿麵包；以及台北市大安區「禾光門市」顧客以20元購買報紙中獎。
本期亦開出3張雲端發票專屬獎100萬元，中獎者包括新北市中和區「聖武門市」消費者以35元購買甜點；高雄市路竹區「合行門市」顧客花175元購買飲品與民生用品；以及宜蘭市「宜莊門市」顧客以1元加購購物袋。
