是你嗎？在7-ELEVEN 花23元買泡麵中千萬！1元買購物袋中百萬

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日成功挑戰徒手攀爬台北一○一，達成「不可能的任務」，無論你用何種方式觀看直播，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔」。

2026-01-26 09:29