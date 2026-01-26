聽新聞
0:00 / 0:00
統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元
統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花23元就中1000萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則只花1元。
統一超表示，本期有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精福門市花23元購買泡麵；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN大益門市花49元購買茶葉蛋等鮮食。
統一超表示，有2位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市花116元購買飲品、菠蘿麵包；一人在台北市大安區的7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。
至於3位雲端發票專屬獎100萬得主，統一超表示，一人在新北市中和區的7-ELEVEN聖武門市花35元購買甜點；一人在高雄市路竹區的7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品、民生用品。一人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN宜莊門市購買商品後花費1元加購購物袋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言