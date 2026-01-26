統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花23元就中1000萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則只花1元。

統一超表示，本期有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精福門市花23元購買泡麵；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN大益門市花49元購買茶葉蛋等鮮食。

統一超表示，有2位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市花116元購買飲品、菠蘿麵包；一人在台北市大安區的7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。

至於3位雲端發票專屬獎100萬得主，統一超表示，一人在新北市中和區的7-ELEVEN聖武門市花35元購買甜點；一人在高雄市路竹區的7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品、民生用品。一人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN宜莊門市購買商品後花費1元加購購物袋。