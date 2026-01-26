快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／雙層巴士難救客運慘況 公路局：檢討運價、研增女駕駛誘因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國道客運。記者余承翰／攝影
國道客運。記者余承翰／攝影

本報上周陽光行動揭露客運業疫後至今仍慘澹經營，交通部雖祭出開放雙層巴士上國道、快速道路的新措施，但光靠雙層巴士恐無法真正解決尖峰駕駛人力、班次運能不足問題。交通部公路局表示，將持續辦理駕駛徵才補助方案、研議增加鼓勵新血或女性駕駛誘因、爭取僑外生開放擔任駕駛工作，另今年也會檢討公路客運運價

公路局坦言， 近來公路客運受疫情、少子化、駕駛缺員及競爭運具等因素影響，營運環境確實面臨嚴峻挑戰，與疫情前相比運量僅約恢復6成。

統計疫後自2022至2024年，整體公路客運分別269、314及323百萬人次，客運收入為229、276、288億元，均呈現向上成長的趨勢，因公路公共運輸選擇替代性較高，加上疫情駕駛大量流失影響供給，以致復甦速度繳為緩慢。

公路局指出，為協助公共運輸復原，已透過推動TPASS、駕駛薪資補助、運價調漲及補貼、路網轉型與整併、鬆綁法規等措施，協助客運業者開源節流，未來將持續檢討及精進相關措施，持續改善公路客運經營環境。

有學者認為，與其依賴補貼，政府不如鬆綁管制思維，包含運價調漲、轉運站聯營等，讓客運業者真正面對市場需求，開發出旅客真正需要的服務；另也專家建議，要改善工作環境及社會形象，並以女性駕駛為召募重點，殺出一條生路。

公路局說，為提升公路客運營運績效，已持續進行相關法規鬆綁，包含開放雙層巴士行駛、各站點間區間售票、彈性上下交流道、鼓勵紅牌遊覽車轉型黃牌投入公運市場等，將持續檢討相關法規增加業者營運彈性，同時也研議國道客運路線整併優化方案，依路線區域及特性研議檢討。

在改善駕駛工作條件及缺員部分，公路局指出，今年將持續辦理駕駛徵才補助方案，並研議增加鼓勵新血或女性駕駛誘因，同時配合勞動部法規及要求，持續爭取僑外生開放擔任駕駛工作；另外，今年也將檢討公路客運營運成本與運價，研議適度調整運價改善駕駛待遇。

雙層巴士 運價

延伸閱讀

台東池上大橋使用近40年將退場 北上線新橋1月25日雙向通車

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

公路局補助逾千萬 花蓮吉安濱海單車道1.6公里優化

淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

相關新聞

南迴第一眼消失了！台東縣界地景「海的啟航」忍痛拆除走入回憶

南迴公路台東達仁段與屏東縣界處的地景意象「海的啟航」，近日被不少用路人發現「突然消失」，原本醒目的大型藝術裝置已不見蹤影...

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

財政部於1月25日公布2025年11~12月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN再度傳出好消息，本期一口氣開出3張千萬特...

統一發票開獎 超級幸運兒只花23元就中千萬元

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有8名幸運兒，其...

健保滿意度92%創高 專家：仍有多處待改革

根據衛福部健保署調查，去年民眾對健保滿意度百分之九十二，創新高，不滿意度逐年下降，去年百分之六，為健保開辦以來最低。但專...

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

明天溫度持續回暖，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北東感受濕冷，全台300...

看霍諾德爬101心悸、冒冷汗？中醫曝「大腦啟動警報」 3穴位放鬆情緒

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日成功挑戰徒手攀爬台北一○一，達成「不可能的任務」，無論你用何種方式觀看直播，是否也出現「冒冷汗」的症狀呢？對此，中醫師王大元發文，解釋觀看直播時出現不適症狀的原因，並分享幫助放鬆的穴位，最後也不忘提醒民眾：「好孩子不要亂攀爬，叔叔是有學過的喔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。