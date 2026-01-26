回響／雙層巴士難救客運慘況 公路局：檢討運價、研增女駕駛誘因

本報上周陽光行動揭露客運業疫後至今仍慘澹經營，交通部雖祭出開放雙層巴士上國道、快速道路的新措施，但光靠雙層巴士恐無法真正解決尖峰駕駛人力、班次運能不足問題。交通部公路局表示，將持續辦理駕駛徵才補助方案、研議增加鼓勵新血或女性駕駛誘因、爭取僑外生開放擔任駕駛工作，另今年也會檢討公路客運運價。

公路局坦言， 近來公路客運受疫情、少子化、駕駛缺員及競爭運具等因素影響，營運環境確實面臨嚴峻挑戰，與疫情前相比運量僅約恢復6成。

統計疫後自2022至2024年，整體公路客運分別269、314及323百萬人次，客運收入為229、276、288億元，均呈現向上成長的趨勢，因公路公共運輸選擇替代性較高，加上疫情駕駛大量流失影響供給，以致復甦速度繳為緩慢。

公路局指出，為協助公共運輸復原，已透過推動TPASS、駕駛薪資補助、運價調漲及補貼、路網轉型與整併、鬆綁法規等措施，協助客運業者開源節流，未來將持續檢討及精進相關措施，持續改善公路客運經營環境。

有學者認為，與其依賴補貼，政府不如鬆綁管制思維，包含運價調漲、轉運站聯營等，讓客運業者真正面對市場需求，開發出旅客真正需要的服務；另也專家建議，要改善工作環境及社會形象，並以女性駕駛為召募重點，殺出一條生路。

公路局說，為提升公路客運營運績效，已持續進行相關法規鬆綁，包含開放雙層巴士行駛、各站點間區間售票、彈性上下交流道、鼓勵紅牌遊覽車轉型黃牌投入公運市場等，將持續檢討相關法規增加業者營運彈性，同時也研議國道客運路線整併優化方案，依路線區域及特性研議檢討。

在改善駕駛工作條件及缺員部分，公路局指出，今年將持續辦理駕駛徵才補助方案，並研議增加鼓勵新血或女性駕駛誘因，同時配合勞動部法規及要求，持續爭取僑外生開放擔任駕駛工作；另外，今年也將檢討公路客運營運成本與運價，研議適度調整運價改善駕駛待遇。